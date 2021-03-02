獨／美韓混血辣女兵藏500萬美元求保管　台男神回：寄超商店到店？

▲一名自稱混血的辣女兵跨海求助，還po出大量美金取信虎哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子接獲自稱Seo美韓混血女兵臉書私訊，表示自己在敘利亞當兵，但意外獲得500萬美元，現在想要退伍，不過要請男子幫忙跨海保管，只要願意她就能將整箱的錢寄到台灣，不過男子妙回：「可以寄超商嗎？點到點」，讓對方無話可回，而這名男子還把整段對話紀錄po到自己臉書，笑問「請問有人知道敘利亞的7-11的店家地址嗎」？

接獲辣女兵求助的男子綽號虎哥，他在臉書po出對話紀錄，表示自己接獲一名美韓混血女兵Seo的私訊，這名女兵在私訊留言當中敘述已經當了13年的女兵，因為父母親在她8歲就去世，為了要活下去選擇去當兵，而且現在想要辭職，說得也巧，就在近期「與紅十字會合作，我們去了大馬士革進行救援，敘利亞塔利班組織有大量金錢，我們在自己跟他人之間分享了一間東西，我們是四個人達成交易，我得到了我自己的500萬美元」。

▲一名自稱混血的辣女兵跨海求助，還po出大量美金取信虎哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名自稱混血的辣女兵跨海求助，還po出大量美金取信虎哥 。（圖／記者吳奕靖攝）

有了500萬美元，但因為是黑錢，無法存入帳戶，所以才跨海私訊虎哥，目前把這筆錢放在一個盒子當中，同時為了取信虎哥，還po了一整箱美鈔的照片，向虎哥表示只要同意，她可以把整箱錢發送到虎哥所在的地區、國家，事成之後她不但會飛到台灣，也會分錢給虎哥完成夢想。

Seo傳來的訊息全部都是簡體字，而且文字都很不通暢，虎哥並沒有因為是「美女照」而暈船，知道是詐騙，所以回了訊息「可以寄超商店到店嗎」？之後這名Seo辣妹混血女兵就沒有再回訊，虎哥把這段對話po到網路，還問：「請問有人知道敘利亞的7-11的店家地址嗎？」

▲虎哥詢問有沒有人知道敘利亞的超商地址 。（圖／記者吳奕靖攝）

網友回應：「店到店好好笑」，也有人真的用google搜尋敘利亞的7-11地址，結果竟然跑出「高雄市大寮區的一間超商」，還有人說「如果找7-11，問問看全家，行不行」。虎哥面對傳統的詐騙伎倆，回應另類的「店到店」，也讓自己的生活意外多了一次趣談。