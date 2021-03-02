違反禁愛令被逼賣卵當飯局妹　3直播主裝可憐...15男抖內997萬

▲涉嫌詐騙粉絲抖內的直播主Elena娜娜(左起)、愛黎、白白。（資料照／翻攝IG）

記者劉昌松／台北報導

直播主愛黎、Elena娜娜、白白，涉嫌為了增加業績收入，在所屬匯升公司主管陳俊雄的指揮下，分組在網路上佯裝要和網友交往，再以家裡要安排相親、違反公司「禁愛令」要被賠錢，得去賣卵、當飯局妹籌錢等理由，要被害人加碼抖內，15名男網友為愛傾家蕩產甚至貸款共吐出997萬元，台北地檢署2日依組織犯罪、詐欺等罪起訴12人。

起訴指出，陳俊雄因為擔任匯升公司直播主的主管，為了提高業績，規劃員工擔任「直播主小編」，安排面貌姣好的直播主林萌、愛黎、Elena娜娜、白白上交友網站隨機和網友配對，由小編們假意和網友交往後，再以話術詐騙網友到與匯升有合作關係的「魔鏡」等直播平台捐獻抖內。

▲林萌是唯一獲得不起訴的涉案直播主。（資料照／翻攝當事人臉書）

檢察官陳思荔指揮台北市大安分局查出，涉案的4名直播主除了林萌很快就解約離職外，其他愛黎、Elena娜娜、白白都會在陳男和小編安排下，親自和粉絲見面約會，甚至以幫忙看相的藉口，牽起被害人的手撫摸假裝親密，然後再由陳男等人出面，以違反公司「禁愛令」為由，痛罵直播主並帶走。

直播主和小編們事後會再向粉絲淚訴，因為違反公司規定，被提高業績標準，如果沒達到要求，只能捐卵籌錢，不燃會被公司叫去大陸當飯局妹、去韓國拍寫真，結果前後有15名男粉絲為了救出「女朋友」，陸續抖內打賞直播主997萬元，其中有的被害人還為此負債上百萬元。

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