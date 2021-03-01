絕命迴轉害死「火刃」騎士！石門俞家肉粽老董賠514萬換免囚

記者黃宥寧／台北報導

新北市石門區當地肉粽名店「俞家肉粽」俞姓負責人，在自家店門口違規迴轉，導致黃姓重機騎士反應不及撞上，當場摔車造成內臟嚴重出血送醫宣告不治。事後俞姓老闆相當內疚並以514萬920元與黃姓騎士家屬達成和解。士林地院仍依過失致死罪他6月徒刑、得易科罰金18萬元、緩刑3年。

事情發生在去年5月17日上午9時許，負責人俞榮銳本來要將貨車開回住處，過程中疑似為了貪圖方便，在店門前跨越槽化線迴轉，與騎著有「火刃」之稱的CBR1000RR Fireblade重機黃姓騎士發生碰撞。黃男摔車後重傷昏迷不醒，俞男見闖禍立即撥打電話求救，當救護人員到場時，發現倒地的黃男身穿防護衣，無明顯外傷，但內臟嚴重出血，送醫搶救仍宣告不治。

事發隔天更是俞姓老闆90歲母親出殯日，當晚檢察官認為肇事經過相當明確，他也沒有逃亡之虞，為了讓他可以準備處理出殯後事諭令5萬元交保。

▼有火刃之稱的CBR1000RR Fireblade，因撞擊力道強大，模樣慘不忍睹。（圖／記者郭世賢攝）

當時受訪的黃姓騎士姪子難過表示，黃男才48歲，還有2個小孩要養。黃男姪子甚至提到，透過黃男重機的狀況研判，事發當時幾乎連剎車的機會都沒有，就直接撞上，「如果有剎車，輪胎會有摩擦痕跡，但現在完全沒有」。

全案依過失致死起訴，法官審酌，雙方經由新北市石門區公所調解，而俞男更釋出誠意賠償黃男家屬514萬920元，雙方達成和解，更獲黃男兒子同意給予緩刑，並考量俞男沒有前科、犯後態度良好也自首坦承犯行，深具悔意，判處6月徒刑、得易科罰金18萬元，並緩刑3年。可上訴。

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