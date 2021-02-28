台中男載4國中同學吃消夜撞路樹！　後座1人頭部重創不治

▲林男自撞一旁路樹，車內一名乘客頭部重創送醫不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區28日凌晨發生一起死亡車禍，20歲林姓男子開車載著4名國中同學，準備去吃宵夜，行經中山路與溝心路口時，疑車輛失控加上未注意車前狀況，自撞一旁路樹，導致車輛嚴重毀損，左後方林姓乘客頭部重創，送醫急救仍宣告不治，林姓駕駛與石姓乘客則輕傷送醫。警方到場實施酒測，均無酒精反應，詳細車禍原因還須進一步調查釐清。

台中市消防局今日凌晨34分許獲報，稱神岡區中山路與溝心路交叉路口發生車禍，且車子有冒煙情形，遂派遣神岡、大雅分隊，出動4車10人前往搶救，到場發現車子已無冒煙，但車內1名乘客沒有呼吸心跳，還有2名傷者，救護人員立即施作急救措施，並將3人送往衛福部豐原醫院救治。

警方調查，林姓男子等5人是國中同學，都已出社會工作，今日凌晨相約吃消夜，開車往豐原向東方向行駛，行經該處時疑未注意車前狀況自撞路樹，導致後座左後方林姓乘客（20歲）頭部受創，經送醫急救仍不治，右後方石姓乘客（20歲）臉部有輕微擦挫傷，中間黃姓乘客（19歲）及副駕無傷，林姓駕駛頭部輕傷，送醫無大礙。

警方表示，經酒測林男等5人均無酒精反應，駕駛自述因車輛突然失控才釀禍，詳細車禍原因，有待進一步釐清調查。

▲車體零件散落一地。（圖／民眾提供）

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