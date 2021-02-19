美國維持對陸加徵關稅　華春瑩：貿易戰沒有贏家

▲中美貿易戰持續至今已超過2年。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近日透露，仍在評估適當對中貿易政策，目前維持川普政府實施的關稅，且預期北京遵守貿易承諾。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家，「同中國脫鈎就是同機遇脫鈎，同未來脫鈎，同世界脫鈎。」

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

中美貿易衝突自2018年3月起，至今已超過2年，隨著美國前總統川普（Donald Trump）下台後，外界普遍認為新上任的拜登（Joe Biden）政府會適度調整兩國間的貿易摩擦。

不過，美國新任財長葉倫表示，大陸涉及的不公平行為，除了貿易以外，還包括強迫技術轉移、補貼可能有國安疑慮的高科技產業等等，「我們想要確保解決（上述問題），並要求中國在這些領域遵守國際義務。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

此外，美國商會近日發布的一項報告顯示，美中全面脫鈎將給美國帶來數千億美元的巨大損失，包括航空、半導體、化工、醫療器械等行業將遭受重創。對此，華春瑩指出，美國上屆政府發動對華貿易戰，美國國內一直有不少反對的聲音，認為這種做法不但解決不了美國自身的問題，反而會使美國自己的企業和消費者買單。

華春瑩強調，希望美方傾聽工商企業界和國內外有識之士的呼籲，「糾正有關的錯誤做法，同中方一道加強對話溝通，在相互尊重、平等互利的基礎上，擴大經貿合作，妥處經貿分歧，推動中美經貿關係健康穩定發展。」