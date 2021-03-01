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緬甸「血腥鎮壓」單日18死創新高　外交部譴責：軍政府應自我克制

記者蕭羽耘／台北報導

緬甸警方昨天朝抗議軍事政變的示威群眾開槍，聯合國人權辦公室稱至少造成18人喪命，這是抗議至今死亡人數最多、最血腥的一天。對此，外交部1日表達強力譴責，並呼籲緬甸軍政府應自我克制，暴力無助解決事端。

▲▼泰國群眾聲援緬甸示威，再上街頭抗議，遭軍方鎮壓。（圖／路透）

▲泰國群眾聲援緬甸示威，再上街頭抗議，遭軍方鎮壓。（圖／路透）

緬甸軍方自2月1日接管政權，並宣布全國進入為期一年的緊急狀態（state of emergency）後，緬甸民眾在仰光（Yangon）及曼德勒（Mandalay）發起數場以恢復民主為訴求的抗議遊行活動。

2月20日起，緬甸軍方以武力驅散、鎮壓和平示威的民眾，造成民眾傷亡後，28日在仰光的示威遊行中，緬甸軍警對抗議民眾再度使用強勢武力進行鎮壓，聯合國證實，至少18人死亡，這是數週以來緬甸群眾示威，遭鎮壓身亡人數最多的一天。

對此，外交部1日表示，對於緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力的行徑深感遺憾，並與全世界民主國家同聲表達譴責，暴力無助於解決當前緬甸國內紛爭。

外交部呼籲，緬甸軍政府應自我克制，聆聽民眾的聲音，以和平、對話方式解決政治紛爭，使社會百業儘速正常運作，讓動盪的局勢及早落幕，並恢復緬甸民主。

對於因為追求民主自由而失去寶貴生命的緬甸民眾，外交部致上最高的敬意與哀悼，並與駐緬甸代表處將繼續透過各項管道密切掌握緬甸政局發展，根據駐緬甸代表處掌握的資訊，我國在緬甸的台商與僑民的人身安全暫時未受到影響。

外交部再度提醒，旅居緬甸的國人密切注意政局變化，並隨時與駐緬甸代表處保持聯繫。如果國人在緬甸遇到緊急事件，請撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話:+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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