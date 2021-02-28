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陸政協經濟委副主任：疫情總體受控　今年應設GDP增長目標

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

▲受疫情影響，陸去年未設定GDP增速目標。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會去年罕見未設定GDP增速目標，今年兩會在即，會否又不設定目標備受關注。對此，大陸全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民表示，去年情況特殊，遭遇百年一遇的疫情衝擊，但今年情況不同，疫情總體受控，應該提出一個增長速度目標。

楊偉民指出，去年沒設增長速度目標是實事求是的，因為去年情況太特殊，遭遇了百年一遇的新冠疫情衝擊，當時疫情會怎麼發展也確實很難預料，「但今年情況已經不一樣，從去年特別是下半年以來，疫情總體上得到了控制，雖然局部地區仍然有一些散發。」

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

楊偉民認為，所以在疫情得到控制的情況下，今年還是應該提出一個增長速度目標，因為這跟中國長遠的目標密切相關，「黨的十九屆五中全會不僅規劃了未來五年的發展，同時也規劃了到2035年的發展目標，人均GDP要達到中等發達國家水平，這是一個含有定量指標的目標。」

楊偉民提到，因此，長遠目標必須要從現在開始做起，「我們已經進入到高質量發展階段，要追求的是一個質量更高、效率更高的速度，所以從未來實現現代化國家的目標來看，今年還是有必要設定增長速度目標。」

對於未來15年中國經濟要保持怎樣的發展水平，才能實現2035年遠景目標，楊偉民強調，從15年（經濟總量或人均收入）翻一番（成長一倍）的角度來看，需要年均增長4.73%，「我們過去一般是10年成長一倍，現在速度降一下，15年翻一番的條件和潛力是存在的。」

▲▼2020全國兩會,人大,政協,習近平。（圖／路透社）

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