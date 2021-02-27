228連假超前部署！花蓮萬里溪橋「路面縮減」　鳳警3＋２招因應

▲▼萬里溪橋南北端加派疏導崗位，即時因應排除狀況。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局轄內萬里溪橋為台9線連結鳳林鎮及光復鄉重要橋梁，因應改建拓寬計畫，今年1月6日進行道路縮減，將南北端兩線道均縮減為一，並「增設指示標誌牌面、防撞桿及強化夜間警示照明設施」，確保用路人安全。

因應萬里溪橋道路縮減易生壅塞及交通事故，鳳林分局長林昆達日前親自率業務單位同仁，前往現地與轄區派出所所長及道路施工單位共同研商交通疏導方案。

根據春節連假的經驗，針對和平紀念日連續假期萬里溪橋交通疏導全面檢視規劃，於連假前夕進行完善的教育訓練提升同仁執勤技巧，連假期間則於每日上午8時起，在萬里溪橋南北端「加派疏導崗位及鄰近派出所預留機動警力」，當有狀況發生，第一時間均有足夠的應變人力足以因應排除狀況。

▲因應南北端兩線道均縮減為一，增設指示標誌牌面、防撞桿及強化夜間警示照明設施。

鳳林分局長林昆達表示，台9線萬里溪橋屬於鳳林區易下雨路段，且施工改道路段將大幅變更原有行車動線，請用路人務必減速慢行，確實依照交通指示標誌及現場指揮人員指示行駛，另請機慢車駕駛人行駛右側機慢車優先道，切勿進入快車道，避免發生危險。

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