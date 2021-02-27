　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數10天拚藻礁二階過關　江啟臣：早點交、3月10日前一定要寄出

▲▼拚藻礁連署過關，江啟臣號召大家早點交連署書。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲拚藻礁連署過關，江啟臣號召大家早點交連署書。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

珍愛藻礁公投第二階段連署將在28日截止，但距離安全的35萬門檻仍有段距離，最晚要在3月10前寄出給中選會審核。對此，國民黨近日也持續推廣號召大家來連署，黨主席江啟臣27日發文喊話，「藻礁、早交！3/10 連署書一定要寄出！」

江啟臣指出，最近有越來越多關心海洋的朋友，因為支持珍愛藻礁公投而被網軍出征，網軍用梗圖、污辱性的詞彙壓縮了全民討論的空間。

對於藻礁相關議題，江啟臣說，經濟部在短短的5天內就製作了18張與藻礁公投相關的圖卡，提供網軍大量轉載似是而非的資訊，甚至不顧「政策延續性」，直指馬政府開發面積更大，蔡政府已經縮減面積，寧願失去經濟部自身的專業形象，也要為蔡英文洗白，在所不惜。

江啟臣表示，蔡政府在環評送審時，送的也是232公傾的版本，是在環評過程中，因環團多年來不懈怠的爭取，以及在野黨的民代從地方、到中央串連監督最終才有23公傾的修正版本。但修正版本在環評審議時仍極具爭議，當時環保署副署長詹順貴在觀塘案環評前「請假變請辭」，就是不願意為這個版本背書負責。

江啟臣強調，從開發內容到審議程序，第三接收站都有能夠再思考周延之處，透過公投的成案，讓社會關注，讓民間理性討論， 支持或反對都能在公投中表達，蔡政府沒有理由動用行政資源，針對特定公民團體與支持公投成案的公民施壓，失去了政府的高度，更是沒有民主素養。

其他人也看了這些...

開發面積大砍9成！　政院：天然氣接收站已盡最大努力避開藻礁區
行政院力挺中油：三接若改台北港將推遲11年 北部恐缺電
藍營為重啟核四挺藻礁公投？　李俊毅：民進黨無證據勿憑感覺猜測

更多熱門新聞...

林錫耀：國民黨介入大潭藻礁公投案　會密切注意後續發展
藻礁公投告急！中油稱三接工程迴避　環團列5點駁斥：誤導大眾
僅剩1／4藻礁生態再受衝擊　高虹安籲連署：為海岸盡一點心力

振興一下我們的美麗

ET快訊
西門町遭路人嗆渣：不要復出了！　羅志祥傻住「差點哭出來」
林志穎告別吳孟達哭了！　悲慟憶「他29年前最大恩情」
吳孟達「最後一次露面」畫面曝光　無奈曝近況：好像就要走了
中彈畫面曝光！嘉義通緝犯「拒捕衝撞」　警急開3槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「一日北高」流程曝光！柯文哲28日凌晨騎鐵馬　中途北返參加228

倒數10天拚藻礁二階過關　江啟臣：早點交、3月10日前一定要寄出

「達叔就像一位老朋友別離」　洪孟楷懷念吳孟達這五個綠葉配角

禁鳳梨只是起手式？　邱毅：中國已開始對台具體經濟制裁

男性也會被性侵！北市男性遭性侵案連5年上升累積破百人

蔡英文挺鳳梨農　28日到高雄視察產銷訪農友

民眾黨：「鳳梨」不該放同個籃子　民進黨應思考開拓中國以外市場

藻礁公投連署破20萬份　政院：有誤解請機關持續委婉說明

蘇貞昌明赴屏東挺果農　政院推企業採購台灣鳳梨

鳳梨禁輸陸　游淑慧嘆：大陸這殺球時機選的不好

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

「一日北高」流程曝光！柯文哲28日凌晨騎鐵馬　中途北返參加228

倒數10天拚藻礁二階過關　江啟臣：早點交、3月10日前一定要寄出

「達叔就像一位老朋友別離」　洪孟楷懷念吳孟達這五個綠葉配角

禁鳳梨只是起手式？　邱毅：中國已開始對台具體經濟制裁

男性也會被性侵！北市男性遭性侵案連5年上升累積破百人

蔡英文挺鳳梨農　28日到高雄視察產銷訪農友

民眾黨：「鳳梨」不該放同個籃子　民進黨應思考開拓中國以外市場

藻礁公投連署破20萬份　政院：有誤解請機關持續委婉說明

蘇貞昌明赴屏東挺果農　政院推企業採購台灣鳳梨

鳳梨禁輸陸　游淑慧嘆：大陸這殺球時機選的不好

吳孟達驟逝為何感傷？網揭「關鍵原因」：覺得自己老了

「一日北高」流程曝光！柯文哲28日凌晨騎鐵馬　中途北返參加228

黃明志慟別吳孟達：願意相信我　揭他拍片「片酬卻不高」真相

黃安也搶快亂傳吳孟達病逝　田啟文轟「讓人不舒服」：動機是什麼

夫妻搬家問題大吵！她負氣爬上廣告看板　3樓高墜氣墊彈落地送醫

里德轟炸43分聯盟新紀錄！　領航猿106比98賞攻城獅5連敗

吳孟達肝癌病逝！　台中警局局長緬懷：再見了，永遠的刑事組之虎

熬夜黑眼圈、細紋找上門！睡前做按摩6步驟　就能擁有潤娥小鹿眼

經營跨縣市賣淫團！彰化民代之子百萬交保　嫖客完事可上網評分

爽嗑炸雞…油鍋超黑狂冒煙！營養師曝「5線索」辨別：壞了別再吃

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

政治熱門新聞

大陸暫禁台灣鳳梨　國民黨：壞消息中見一線曙光

台灣鳳梨遭封殺！　律師點出真相

農委會：鳳梨銷中國占產量1成

蔡詩萍反嗆總統府：你對中國好幾年沒善意了

蘇貞昌率先打疫苗　國民黨團反問她要不要打？

柯文哲令：禁停公有停車場、停路邊貼「欠錢」

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

鳳梨只是開端！趙少康籲大陸停止以牙還牙

費鴻泰大罵陳時中：我要你下台

鳳梨禁輸陸　游淑慧嘆：大陸這殺球時機選的不好

吳釗燮發起「#自由鳳梨」行動

趙少康：蔡英文當5年總統就忘了7千年藻礁

吳孟達病逝　洪孟楷盤點這五個角色

中國暫禁台鳳梨輸入　王定宇：可訴諸WTO

更多熱門

相關新聞

影／關心7000年藻礁！經長上火線開講：中油第三接收站改為23公頃方案

影／關心7000年藻礁！經長上火線開講：中油第三接收站改為23公頃方案

環團發起「珍愛藻礁」公投連署進入倒數，經濟部長王美花今（27）日透過臉書親上火線開講，表示政府出於對藻礁的關心，中油第三接收站的方案才會從過去的232公頃，改成目前的23公頃方案，強調在北部一千萬人用電與生態保護的價值中，希望盡力取得平衡共贏。

藻礁公投連署破20萬份　政院：持續委婉說明

藻礁公投連署破20萬份　政院：持續委婉說明

響應藻礁公投全台擺攤　陳椒華：不代表擁核

響應藻礁公投全台擺攤　陳椒華：不代表擁核

藍白合衝聲量？民眾黨：柯聲量狠甩江啟臣

藍白合衝聲量？民眾黨：柯聲量狠甩江啟臣

北投某幼兒園發「藻礁連署書」！家長傻眼

北投某幼兒園發「藻礁連署書」！家長傻眼

關鍵字：

國民黨江啟臣藻礁

讀者迴響

熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面