倒數10天拚藻礁二階過關　江啟臣：早點交、3月10日前一定要寄出

▲拚藻礁連署過關，江啟臣號召大家早點交連署書。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

珍愛藻礁公投第二階段連署將在28日截止，但距離安全的35萬門檻仍有段距離，最晚要在3月10前寄出給中選會審核。對此，國民黨近日也持續推廣號召大家來連署，黨主席江啟臣27日發文喊話，「藻礁、早交！3/10 連署書一定要寄出！」

江啟臣指出，最近有越來越多關心海洋的朋友，因為支持珍愛藻礁公投而被網軍出征，網軍用梗圖、污辱性的詞彙壓縮了全民討論的空間。

對於藻礁相關議題，江啟臣說，經濟部在短短的5天內就製作了18張與藻礁公投相關的圖卡，提供網軍大量轉載似是而非的資訊，甚至不顧「政策延續性」，直指馬政府開發面積更大，蔡政府已經縮減面積，寧願失去經濟部自身的專業形象，也要為蔡英文洗白，在所不惜。

江啟臣表示，蔡政府在環評送審時，送的也是232公傾的版本，是在環評過程中，因環團多年來不懈怠的爭取，以及在野黨的民代從地方、到中央串連監督最終才有23公傾的修正版本。但修正版本在環評審議時仍極具爭議，當時環保署副署長詹順貴在觀塘案環評前「請假變請辭」，就是不願意為這個版本背書負責。

江啟臣強調，從開發內容到審議程序，第三接收站都有能夠再思考周延之處，透過公投的成案，讓社會關注，讓民間理性討論， 支持或反對都能在公投中表達，蔡政府沒有理由動用行政資源，針對特定公民團體與支持公投成案的公民施壓，失去了政府的高度，更是沒有民主素養。

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