趁現在上！蘇花改全線順暢　228連假第一天下午車流趨緩

▲▼228連假第一天，蘇花公路車流於下午趨緩後，整體運行順暢。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

27日228連續假期第一天，宜蘭、花蓮地區天氣陰雨，車流於上午11時趨緩後，每小時交通量約維持700~800輛，整體運行順暢。目前持續實施大客車優先及行駛蘇花改路肩措施，大客車於蘇澳至崇德南下旅行時間約為86分，約可節省12分左右。

公路總局表示，截至27日下午3時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為10992輛，北上花蓮往宜蘭方向為3275輛，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘約5000輛。在旅行時間方面，目前蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為98分，經台9丁線旅行時間約為108分。

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明28日也就是228連假第二天，預估蘇花路廊南下車流約8000輛/日，交控中心自上午7時至下午1時，仍將視車流狀況開放蘇花路廊大客車行駛路肩措施，請用路人多搭乘大眾運輸工具。

公路總局第四區養護工程處交控中心將持續監控蘇花改車流狀況，並協同宜花地區警力指揮疏導。

提醒用路人，行車前請先至網站（https://thbu4.thb.gov.tw/page?node=a6b21b81-a29a-49aa-aa76-a9795f25c959）參閱「台9線蘇花公路通車宣導」，瞭解相關行車安全須知。

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