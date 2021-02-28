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幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士走完2公里上坡！本人找到了

▲▼暖心郵務士幫忙推車。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」）

▲暖心郵務士幫忙推車。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」）

記者柯振中／綜合報導

苗栗西湖日前發生暖心的推車事件，郵務士江奉錦路過該路段，看見一名老婆婆正在推著回收車，立刻下車幫忙，花了將近50分鐘的時間，替婆婆推完2公里的上坡路段，感動了路過的民眾。對此，江奉錦回應，之所以會選擇幫忙，是因為婆婆讓他想起過世的奶奶，感到十分不捨，因此決定下車施以援手。

一名男子在「郵局郵政全民開講」中發文，26日前往苗栗西湖送貨的途中，意外看見一名郵務士正在推車，後面還有名老婆婆在行走。

男子原先不以為意，後來經過一段路程，才知道該名郵務士將自己的車輛停下，前去協助老婆婆，將回收車往上坡一路推去，「我的眼淚幾乎要奪眶而出了。特地調轉車頭，回去偷拍了相片，和一小段視頻。」

▼暖心郵務士停下公務車輛，回頭幫婆婆推車。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」）

▲▼暖心郵務士幫忙推車。（圖／翻攝「郵局郵政全民開講」）

暖心的畫面在網路上引起熱議，不少網友留言回應，「好人會有好報的！令人感動」、「台灣最美就是人！處處有溫情」、「這才是中華郵政最佳的代言人，最棒的模範表帥」、「這位綠衣使者，令人欽佩，助人為快樂之本，值得大家學習之好榜樣。」

事件在網路上引起討論，該名幫忙推車的郵務士也出面還原狀況。原來，幫忙推車的郵務士名為江奉錦，當時信件已經準備送完，恰巧看見婆婆在上坡路段推車，立刻下車幫忙。

儘管回收車將近20公斤，江奉錦仍持續推著，花了50分鐘的時間，替婆婆推完2公里的上坡路段，讓婆婆可以安心回家。江奉錦指出，看見婆婆工作的模樣，忍不住想起了過世的奶奶，心中十分不捨，才選擇停車給予援手。

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關鍵字：

郵務士苗栗推車

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