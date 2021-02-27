▲國產豬鹹湯圓美味又安心，新北農業局：全程監控衛生有保障。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

湯圓與團圓字音相近，象徵家人的和睦幸福，因此正月十五元宵節時親友相聚，煮上一鍋湯圓大家分食，享受團圓的喜氣，是我國流傳已久的習俗。吃鹹湯圓慶元宵，選用國產豬肉美味又安心。新北市政府農業局長李玟表示，國產豬肉從飼養、拍賣到屠宰之整個過程，政府皆予全程之監控，國產豬肉不但優質，衛生安全絕對有保障。

在新店區經營客家大湯圓的古老闆是純正客家人，古老闆表示，豬肉大湯圓是每逢喜慶節氣時，家裡長輩會親手包製來招待親友的客家點心。鹹湯圓可區分為客家豬肉湯圓與台式鮮肉湯圓，前者個頭較大，使用獨門配料將豬肉餡爆香炒熟後包入Q彈的湯圓皮內，滋味濃郁豐富，與台式包入鮮肉餡料再入鍋煮熟的作法大不相同。

▲國產豬客家大湯圓。

古老闆表示，湯圓美味好吃的祕密其實很簡單，就是堅持選用在地生產的黑豬肉及豬骨。豬肉原料的使用老闆多年的經驗與對食品安全的堅持來把關，為了讓消費者能安心享用鹹淡適中、香氣濃郁的正宗豬肉客家大湯圓，古老闆也於店家外張貼豬肉豬原產地的貼紙讓顧客辨識。

農業局長李玟表示，豬肉是許多傳統點心的食材之一，在各大喜慶節氣與親友團聚享用美食的同時，也要確保選用來源可靠安心的食材。在傳統市場肉攤選購豬肉時可認明安全屠宰衛生合格標示、懸掛在肉攤之國產生鮮豬肉追溯標示牌上QR Code或標示牌上8位溯源碼。直接用手機掃描或是登入「國產生鮮豬肉追溯資訊網」輸入8位溯源碼即可顯示該豬隻拍賣日期、拍賣市場及來源牧場，即代表是由農委會防檢局檢查合格的屠宰場屠宰、並經屠宰衛生檢查合格的國產豬隻。

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