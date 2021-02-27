▲新北石門國小幼兒園節慶擲骰子，開學暖身吉祥話祈福動健康。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門國小附設幼兒園在新年開學的第一週，結合春節節慶文化進行吉祥話動動骰子的遊戲活動，一入園讓孩子透過吉祥話骰子及動動骰子，向老師、同學及家長說一句祝福的話，並且動動身體、動動大肌肉，孩子在入園的同時，就能夠藉由活動來暖身。

在石門附幼的課程中，強調遊戲式學習，以遊戲方式激發幼兒探究的學習動機與熱情，在學習區的運作過程中，也會融入在地特色以及文化習俗等節慶活動。幼兒園主任凃宜婷與教師團隊特別在上學期的期末以及今年的開學活動中，讓孩子能夠認識新年節慶，並延伸各項活動讓幼兒動手、動腦、動身體。

▲新北石門國小幼兒園擲骰子動健康。

幼生蕥薰則是發現，動動骰子裡面的單腳站立和單腳跳，小朋友需要很專心才能保持平衡，就會比較容易成功。晨亘說自己最想骰到吉祥話骰子裡面的蘋果，因為自己很喜歡吃蘋果，也希望大家都能夠平平安安。

幼生彥宇則是和大家分享，他最想骰到的圖案是鯧魚，過年的時候他有吃到魚，是代表年年有餘的意思。幼生膺翔的媽媽說，老師們真的很用心，一大早就能收到孩子祝福的話，一整天都覺得心情很好。透過這樣的活動，我也發現園內的孩子都很期待上學，降低了分離焦慮的情形。

▲讓孩子在學期初就找回運動的好習慣。

過年過節大家在家中總是大魚大肉，很容易就會忘記運動，石門國小校長蔡清寬特別在開學期間帶著幼兒園老師團隊與孩子一起進行吉祥話動動骰子，透過與節慶活動的結合，也帶著孩子一起動身體、動健康，希望能讓孩子在學期初就找回運動的好習慣。

石門國小校長蔡清寬表示，幼兒園的課程是以教保課程大綱結合在地文化發展出屬於各校自己的主題網，並且重視動作、社會、美感三大領域的素養學習，實踐在地文化的體驗與認同，石門國小附幼以孩子美麗的笑容串連社區在地情感，讓課程規劃更具文化傳承的重要意義。教育局也期盼未來各園都能發展出具在地化的多元特色課程，提供幼兒豐富的體驗活動。

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