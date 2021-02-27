▲牛年彩繪燈籠高高掛，新北三和國小校園滿滿過節氣氛。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小特別把孩子們在寒假彩繪的燈籠佈置在校舍一樓走廊。當夜晚點燈後，一整列的彩繪燈籠個個亮起，猶如台南市聞名的「府城普濟燈會」一樣迷人，除了讓三和國小充滿了濃濃的傳統過節味，也讓校園因為孩子的彩繪創意，增添了無比的童趣及優雅的美感，也呈現金山在地農村時期的古早典雅韻味。

三年級邱渝晴說，自己非常喜歡金山的「水尾泛月」，所以這次的寒假燈籠彩繪就把自己看過的水尾月景畫了上去，看到自己的作品被掛在一樓走廊，真的很開心。四年級簡珝倫表示，二年級時曾經與同學們一起走過獅頭山步道，當時對於「燭臺雙峙」非常有印象，所以在畫燈籠前，我還特別請爸媽帶我走一趟，仔細觀察並拍照後回家畫。開學拿來學校時，好期待掛上去亮燈時的樣子。

榮獲109學年度全國學生美術比賽高年級水墨畫特優獎的劉品均，這次的燈籠彩繪也是精心創作。劉品均說，自己非常喜歡「磺港漁火」，這次寒假燈籠彩繪的主題之一是金山印象，我就利用水彩進行創作，尤其看到燈籠點燈後的樣子，真的就像我當時看到的磺港漁火，好美。

▲▼新北三和國小創意展能，牛年燈籠彩繪金山情。

教導處主任胡皓崴表示，激發孩子的無限創意是學校的願景之一，所以在這次的寒假作業，特別請導師規劃了以「金山印象」、「學校生活」以及「自由創想」三大主題的燈籠彩繪，感謝導師以及家長們的指導，每個燈籠都是孩子獨一無二的創作，當燈籠亮起時，就好像是來到臺灣各地的燈會現場一樣，自己與同事們都非常感動。

三和國小校長陳紹賓表示，三和國小是一所致力協助每一個孩子獲得成功經驗的精緻小學，所以不僅在相關學習活動上積極鼓勵每個孩子自我挑戰，在學校的各個角落，也是提供孩子多元展能、看見自己的最好平台，所以在寒假前就與團隊夥伴討論好，決定讓孩子透過燈籠彩繪畫出自己的生活經驗與無限創意。

陳紹賓說，開學後將孩子的燈籠全部掛上去，讓三和國小一樓走廊瞬間變成美麗燈會，除了讓孩子們能感受到元宵節慶的傳統古味外，也是一種生活美感經驗的投射與浸潤，我們期待孩子這次的彩繪燈籠活動能夠更加深刻的觀察與體會金山家鄉及學校生活的點點滴滴，未來有機會時，也能過透過各種媒材具體呈現與表達，展現自己獨特的超能力。

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