禁鳳梨只是起手式？　邱毅：中國已開始對台具體經濟制裁

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

中國宣布自3月1日起禁止台灣鳳梨進口政策，此舉將衝擊台灣農產業。對此，前立委邱毅表示，對岸具體的經濟制裁已經開始了，現在禁止部分產品進口，應該只是「起手式」而已，具體的經濟制裁已經開始了。

對於台灣鳳梨禁止輸入中國政策，邱毅指出，這是春節前中國禁入台灣肉製品以後的第二個具體行動，而台灣人民開始有「痛」的感覺了，總統蔡英文更是慌了手腳，連回應問題都已經語無倫次。

邱毅表示，台灣肉製品有九成銷大陸港澳，被禁止進入的原因是《博恩夜夜秀》節目説「萊豬做成肉鬆+毒害大陸人民」，當時他也曾預言很快會有下一項產品。未料，台灣鳳梨有95％銷大陸，比肉製品還高，現在正進入盛產季節，一旦沒了大陸市場，那就不止是「痛」可以形容了；現在中國檯面上理由是衛生檢疫出現介殼蟲，這個理由很正當，也符合國際的貿易規範，而台灣則沒什麼可以抗議的。

繼肉製品、鳳梨後，邱毅也說，下一項產品可能是柑桔、芒果、蜜棗、柚子、蓮霧、荔枝，現在是人人聞之色變膽寒，比全面停止ECFA的恫嚇力更大。他認為，台灣過去一片台獨仇中民粹，無視於大陸對台灣的讓利，也冷血對待大陸人民基於同胞愛的採購，甚至用「反正是統戰，不要白不要」來合理化「兩面人」的無恥作為；而現在教訓真的來了，又渴望能有所轉變，開始期待兩岸重啓對話，懷念起「兩岸一家親」種種好處，歸根究底不就是「台獨惹的禍」嗎？

邱毅認為，台灣「仇中恨中抗中」真的做絕了，台獨一路走到黑，也早就警告過早晚大陸會撤銷所有的讓利，屆時台灣的經濟雖然不至於走向崩潰，但受到重創是無法避免的。

邱毅表示，看來大陸統一台灣已做好準備，也有了時間表，絕對不是只有演習而已，具體的經濟制裁已經開始了，禁止一些產品採購，取消部分經濟讓利，應該只是「起手式」而已。

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