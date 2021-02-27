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1天內台灣鳳梨預購衝1600噸！高鐵、義美等10家企業都下單

▲嘉義鳳梨外銷不間斷！ 成功前進日本市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鳳梨。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣鳳梨外銷至中國大陸高達9成，但中國大陸昨日忽然宣布，自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，該禁令恐讓不少農民損失慘重。但農委會目前已迅速祭出內銷應戰，同時開設專線供企業預購，不到一天的時間已有義美、高鐵等10家企業預購，總計1600公噸。農委會主委陳吉仲也在臉書上呼籲國人，人多多選購，「一起吃鳳梨！挺台灣！挺農民！」。

根據農委會統計，去年我國出口生鮮冷藏鳳梨為4萬5621公噸，其中銷往中國大陸的高達4萬1661公噸，約占91%，產值約台幣14.9億元；如果再計入鳳梨乾、果汁及罐頭等，出口量是4萬2121公噸，值約15.1億元。台灣鳳梨種植面積以屏東縣3509公頃最多，其次是台南市1761公頃。大陸宣布停止進口鳳梨，將對農民有重大影響。

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▲▼ 不到1天1600噸台灣鳳梨已預購！　高鐵、義美等10家企業都下單 。（圖／農委會提供）

▲農委會呼籲民眾多購買台產鳳梨。（圖／農委會提供）

但陳吉仲也在昨日緊急召開記者會表示，有信心穩定鳳梨價格，目標讓今年鳳梨產地價格平均維持在前2年的每公斤21元，預算10億元，並期待雙方從正常市場角度看此議題。

農委會在昨日特別在「台灣農產嘉年華」設置鳳梨專區，歡迎民眾多多選購國產鳳梨，並且推出專線供企業預購，不到1天就有10家企業熱情響應，其中包含民間企業、銀行、加工業者、大型電商平台等都有認購。

▲▼ 不到1天1600噸台灣鳳梨已預購！　高鐵、義美等10家企業都下單 。（圖／農委會提供）

▲農委會於「台灣農產嘉年華」網站設置鳳梨專區 。（圖／翻攝台灣農產嘉年華官網）

農委會表示，我國鳳梨主要產區包括屏東縣（30%）、高雄市（14%）、台南市（14%）、嘉義縣（13%）、南投縣（12%）及花東地區等，產期從2月下旬持續到7月，目前屏東地區已開始採收，以3至6月產量最大。為回應國人熱心支持國產鳳梨，農委會將與國內超市、大型量販通路、餐廳及全國鄉鎮市區農會聯手推動團購及各項促銷活動，協助國產鳳梨擴大銷售，以穩定鳳梨價格與農民收益。
 

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