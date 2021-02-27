民眾黨：「鳳梨」不該放同個籃子　民進黨應思考開拓中國以外市場

▲民眾黨籲民進黨應思考開拓中國以外的市場，分擔農產品出口風險。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

中國日前宣布自3月1日起禁止台灣鳳梨進口，民進黨抨擊這樣的行為鴨霸。對此，民眾黨表示，中國對台灣的不友善已是常態，這樣的政治作為也不會換得台灣民眾的認同，要注意的是，除了鳳梨之外，還有許多農產品有可能面臨到這樣的困境，例如釋迦，柑橘等，希望執政黨能超前部署，確實思考開拓中國以外市場的可能性。

民眾黨指出，台灣的鳳梨品質、產銷產業鏈一直以來品質都相當高，也是我國第1大外銷果品，2019年鳳梨外銷量超過5萬公噸、6000萬美元，中國更是台灣鳳梨最大的出口國，從2018年到去年，鳳梨出口中國比例都高達9成 。

民眾黨強調，「鳳梨」不該放在同一個籃子裡，由於民進黨長期以來不停向國人傳達中國對台灣不合理、不友善且不對等的對待時，就更應該了解對中國依賴的不穩定及高風險，應該對潛藏可能受到衝擊的產業先行擬定對策，在「發表聲明關切」、「譴責中方無理」後，該面對的民生問題仍然必須處理，應盤點相關產業，避免有類似情形再度發生。

民眾黨表示，執政黨目前宣布投入10億元搶救鳳梨市場，然而，沒有穩定、健全的外銷通路，終究只能解決短期問題，長期來看海外市場的拓展，協助台灣優良農產品出口到世界各地更是重中之重。作為政並非大撒幣，百億救台豬已是前車之鑑，10億元能否及時、確實的幫助農民，又是否能確實解決未來問題，抑或是只能解決燃眉之急?

民眾黨認為，中國海關總署的禁止進口政治因素還是居多，過去台灣農產品輸出模式迷信紅色訂單及政治訂單， 呼籲政府應把握在後疫情時代、產業與市場重組的國際環境下持續開拓中國以外的市場 ，以分擔農產品出口市場的風險。

民眾黨強調，「台灣對中國出口創新高」絕對不是證明中國需要台灣，而是在「防中」的同時將台灣經濟置於險境，相信執政黨在外交上有一定的壓力及不得已，因此吃萊豬民眾忍了，鳳梨我們也會全力相挺，但仍希望執政黨在國際外交及經貿上應該謀求新路、開創新局，讓台灣農民免於隨時斷絕出口的窘境中。

其他人也看了這些...

►台鳳梨遭暫停進口 蘇貞昌：中國這樣實在很無理

►台灣鳳梨突遭封殺 總統府：中國非善意行為

►蘇貞昌定調「檢疫」層次 防堵台灣鳳梨禁令升溫成政治問題

更多熱門新聞...

►其他水果恐遭陸擋？ 陳吉仲：不會！是對岸沒搞清楚國際規範

►中國暫禁台鳳梨輸入 王定宇批：政治凌駕國際規則「可訴諸WTO」

►「鳳梨收成期」大陸忽然下進口禁令！農委會祭10億搶救產地價

►振興一下我們的美麗