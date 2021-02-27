面對中國突襲禁止台灣鳳梨進口　黃偉哲：加速拓展外銷市場照顧農民

▲面對大陸海關總署官網發布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨的通知，台南市長黃偉哲表示，台灣需儘快拓展更多其他外銷出口市場，為農民謀求最大利益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

面對大陸海關總署官網發布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨的通知，由於鳳梨即將進入採收期，目前外銷鳳梨到大陸約占全國10％，消息一出令農民憂心，台南市長黃偉哲27日表示，面對對岸的政治決定，台灣需要隨機應變，儘快拓展更多其他外銷出口市場，為農民謀求最大利益。

黃偉哲市長說，台灣鳳梨外銷大約全國產量的10分之1，而外銷到中國大陸占9成，此次面對其政治因素禁止進口，台灣理所當然要加快擴展更多外銷市場，尤其台南是台灣第2大鳳梨產地，做為地方首長更要擔負照顧在地農民的責任。

黃偉哲市長指示農業局，啟動鳳梨整體行銷規劃，並協同南瀛農產國際行銷公司及台南農產運銷公司，做好穩定鳳梨價格的策略措施，包括：一、在4月台南盛產期前，請南瀛及農產運銷公司協助收購屏東及高雄生產的台灣鳳梨，共同打國家團體戰！以穩定台灣鳳梨價格！

二、鳳梨外銷量佔產量約10％，其中90％銷往大陸地區；因此台南市政府會請南瀛農產運銷公司及產區農會、合作社等農民團體共同加強內銷（產地、消費地行銷活）、宣傳網路、線上訂購宅配服務、媒合百大企業團購，增加鳳梨多元行銷通路。三、配合農委會啟動鳳梨加工處理計畫、強化國際行銷、推動在地食農教育、擴大內需市場等措施以維持產銷平衡。台南市政府將從加工以及協助調整其他出口市場的分散方式來處理，希望透過中央地方的攜手協力，定能克服鳳梨的外銷困境。

黃偉哲表示，台南是台灣的第2大鳳梨產區，面對中國以台灣鳳梨有介殼蟲為由暫停進口的手段，多數台灣民眾都有共識，實為政治決定，且違反公平貿易的精神，並不樂見。



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