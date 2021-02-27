鳳梨禁輸陸　游淑慧嘆：大陸這殺球時機選的不好

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中國26日宣布禁止台灣鳳梨進口政策，再度讓兩岸關係緊張。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，新任陸委會主委邱太三才上任，此時正值兩岸有緩和契機的時刻，但大陸突然對台灣鳳梨出手，她認為「大陸這殺球的時機選的並不好，何必呢！」

游淑慧表示，不論對岸動機和理由是什麼，是蟲、報復或給顏色，兩岸之間也說不清了。而這樣你來我往、互相抵制的戲碼，一方開始了，就只會惡性持續發生，誰都不想當「盤子」。

游淑慧說，現在政府除了消極地生氣嗆聲，呼籲國人買鳳梨相挺外，也指出有三件事，可以測試過去六年，民進黨內宣的成績單。

第一，「台農發的成績單？」游淑慧表示，106年農委會就宣布台農發公司選定鳳梨作為「主力產品」發展國際行銷。但鳳梨還是九成以上銷往大陸，台農發作了什麼？

游淑慧提到，台農發的董事長是農委會主委陳吉仲嫡系子弟兵、原屏東生技園區主任洪忠修，而台農發的虧損，也被立委踢爆都花在「人事費」上。

第二，「進口萊豬能否換出口鳳梨？」游淑慧分析，美國的鳳梨市場三成以上靠進口，而台灣鳳梨品質佳，既然現在台美關係史上最好，既然民進黨也將萊豬貿易障礙移除，那麼美國萊豬換台灣鳳梨，算算美國還佔了好處。

第三，「蔡英文總統的其他籃子趕快拿出來。」游淑慧認為，蔡英文不斷宣稱「加強農產品外銷，開拓全世界市場，不把雞蛋都放在同一個籃子裡的方向正確。」

她指出，這樣的方向正確、喊的也好聽，只是怎麼做了5年，也搞了台農發，結果還是貪圖方便，95％以上鳳梨都銷往大陸？甚至是蔡上任後開始大幅飆升，「比馬政府時代還多一倍。」

游淑慧質疑，若陳時中認為不買敵國的疫苗是正確的，那麼把東西都「賣」到敵國，則是神經錯亂。她喊話蔡英文，是時候可以把其他的隱形籃子拿出來了！

游淑慧也感嘆，「生氣不如爭氣」，去年台灣出口到大陸1,367.4 億美元，而鳳梨出口到大陸，才僅約0.5億美金，怕的是未來還不只鳳梨。

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