鳳梨吃起來！量販超市聯手挺台灣農民　外銷等級熱門品種上架

▲台灣國產鳳梨遭到大陸封殺。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

記者林育綾／綜合報導

中國大陸以蟲害為由，宣布3月1日起禁止進口台灣鳳梨，引發農民恐慌，掀起國內政治人物號召挺鳳梨行動，而量販超市業者也紛紛出聲挺國產鳳梨。愛買昨（26）日上架外銷等級的「台農17號 屏東金鑽鳳梨」；全聯也強調會確認產地行情最優價格設定，「不會做超殺價格戰壓榨農民」；家樂福則與農委會洽談中，期望下週推出相關活動。

大陸海關總署25日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，將自3月1日起暫停我方鳳梨輸入；不過農委會主委陳吉仲今（27）日拿出實際數據反駁，表示2020年共計6200批台灣鳳梨出口中國，輸出合格率達99.79％；而通報發現的13件害蟲亦發生於中國，依國際規範可經煙燻處理滅除風險。

▲台灣鳳梨農。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

台灣鳳梨意外遭到大陸封殺，除了許多政治人物、名人號召挺國產鳳梨，各大量販超市業者也紛紛挺台農。「愛買量販」表示，目前嚴選品質達外銷等級的「台農17號 屏東金鑽鳳梨」，昨26日開始販售，目前每粒69元，並提到該品種相當熱門，2019年週銷量高達1萬4千粒，鼓勵民眾以購買支持台灣農產品。

「全聯福利中心」表示，身為本土企業，會持續關心農業，目前門市販售鳳梨之產地價格還未波動，會確認產地行情最優價格設定，確保品質與價格，不會做超殺價格戰壓榨農民。另自2/26～3/4期間，正在推廣國產鳳梨（約1.2KG/粒）55元優惠價，邀請消費者一起享用最優質的國產鳳梨。

而「家樂福」也提到，目前正與鳳梨農民和農委會洽談中，希望最快在下週有相關活動推出。

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