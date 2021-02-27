蘇貞昌明赴屏東挺果農　政院推企業採購台灣鳳梨

▲大陸突封鎖台灣鳳梨進口，政院將媒合企業大量採購因應。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸國台辦26日指出，因多次從台灣輸入的鳳梨中截獲檢疫性有害生物，大陸海關總署宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，此舉預計將對台灣造成15億的農損衝擊。為了力挺台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌28日將到屏東縣高樹鄉視察鳳梨產銷現況，並以實際行動支持農民。

行政院發言人羅秉成表示，因中國宣布暫時停止台灣鳳梨進口，府院高層都已經公開支持台灣鳳梨，力挺農民。而行政院長蘇貞昌更臨時增加行程，明日中午將在高雄行程結束後，由農委會陪同趕往屏東縣高樹鄉視察鳳梨產銷。

羅秉成指出，屆時將由通路業者說明鳳梨目前產銷情形，並針對農委會提出因應衝擊的相關作法，當面與鳳梨農交換意見，表達政府全力的支持與關心。另外，行政院也將媒合企業認購國產鳳梨，協助農民度過此次難關。

蘇貞昌昨在立法院專案報告，被問到大陸突封殺台灣鳳梨一事時表示，再前一天晚上突然接到對方的表示，「我們把他定調是檢疫的理由、層次，不要把他升高到政治層次」，還是多跟對方聯繫，希望大家往好的方向走。蘇也說，這事件也可見多年來他一直主張的，「不要把所有雞蛋放在一個籃子，不要過度依賴中國的原因」。