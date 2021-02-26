月老廟不拋繡球改擲筊送「黃金姻緣針」　他勝出同時還願取得美嬌娘

▲嘉義市大福興宮月老祖廟擲筊賽幸運兒出爐，同時還願感謝月老牽線自己與太太。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

受疫情影響，嘉義市大福興宮月老祖廟今年停辦傳統的拋繡球活動，改辦免費擲筊比賽，選出前12名幸運兒可獲「黃金姻緣針」；活動吸引1500多人報名，今天元宵節進行最後PK賽並頒獎，結果剛好6男6女幸運獲得。第一名連擲12聖筊，其中一位擲出7聖筊的楊先生，更在月老牽線下，順利娶回美嬌娘，今天還帶著妻子回廟裡還願，表示「領獎完要去登記結婚，感謝月老靈驗，讓他認識老婆！」

▲嘉義市大福興宮月老祖廟擲筊賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

除夕擲到7聖筊的楊又憲說，去年2月到大福興宮拜拜，當晚回家就透過網路認識老婆張珍嘉，兩人非常聊得來，讓他感覺「真的是月老冥冥中牽線」，兩人於是開始交往。

楊又憲說，今年除夕他專程月老廟還願，恰巧遇到免費的擲筊活動，很幸運地連擲7個聖筊勝出，今天回來領獎，這個日期也很湊巧是老婆的生日，兩人領完獎感謝月老後，就要去登記結婚，「月老真的很靈驗！」

▲嘉義市大福興宮月老祖廟往年拋繡球今年改擲筊競賽，共6男6女入圍決賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

擲出12聖筊以第一名勝出的王彥力表示，感謝月老廟舉辦這別出心裁的活動，希望月老能早日幫他找到好伴侶；歌手董育君也參加擲筊賽，她擲到5聖筊，獲得一隻可愛的粉紅熊，除了表示超開心，也相信月老會幫她找到另一半。

主任委員曾東本表示，因疫情關係，為避免群聚，大福興宮今年停辦每年初五的「拋繡球活動」，改讓未婚的信眾免費擲筊競賽，從除夕前2月10日到25日，來自全台各地，年滿18歲以上單身男女，共1500多位參加。最厲害是接連獲得12個順杯，令人嘖嘖稱奇。而其中擲出6杯，高達9人之多；為挑出12位幸運兒頒贈純金手工打造的「月老姻緣針」，特別邀請這9位獲得6杯民眾，在今天頒獎前，先來個「PK大賽」。

總幹事蔡坤章指出，有鑑於現在結婚年齡愈來愈大，且結婚比例逐年下滑，少子化更成為國安問題，慈悲為懷的大福興宮月老、月老婆，希望未婚男女藉由這項有趣的活動，有更多認識、了解彼此的機會。今年2021年諧音「愛妳愛伊」，也希望所有單身男女，在月老公、月老婆穿針引線下，有情人終成眷屬！

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