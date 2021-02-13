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不想當魯蛇！過年到廟裡參拜求姻緣　「3招古老拜法」讓你秒脫單

▲▼民眾到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾在霞海城隍廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

今年2月14日西洋情人節，適逢農曆大年初三，大家還沈浸在過年氣氛中，但別忘了，不少單身男女為了在情人節脫離單身，會選擇到各地知名的月老廟求一段好姻緣。

在台北市，最富盛名的兩大月老廟，一個位在迪化街上的「霞海城隍廟」，另一個就是「艋舺龍山寺」的月老神君。單身男女到月老面求桃花，就是希望早點遇到好對象。「霞海城隍廟」在大家口耳相傳下，更是脫單必拜神明。尤其在疫情前，海外慕名前來朝聖眾多，希望藉由月下老人的加持，牽起一段美好的姻緣。

▲▼民眾到月老廟祈求好姻緣。（圖／記者黃彥傑攝）

▲龍山寺的月老廟，單身男女在現場虔誠祈求。（圖／記者黃彥傑攝）

另一個台北龍山寺月老廟，更是被大家最推崇，據傳女星舒淇前往參拜後，就閃婚馮德倫，堪稱靈驗第一名！如果到了月老廟現場，像無頭蒼蠅不知道怎麼拜，這裡有幾個古老拜法提供大家參考：

1.拜月老記得準備甜供品且需雙數，甜甜的讓你感情甜又甜，除此之外，還要避開酸、苦、澀的食物，畢竟沒有人想要的感情事又苦又澀。
2.服裝端莊，不宜穿著太過暴露，以示對神明的尊重。
3. 重點來了，敬拜月老時要怎麼說：先介紹自己，「生辰八字、姓名、住址，再來請月下老人幫忙介紹對象(類型或條件)，說完後可以擲筊，得三次聖筊，可拿紅線一條，並拿至月老香爐過火，紅線隨身攜帶，不限於綁手腕。
這兩間是所有單身男女一直以來求姻緣的好去處，經常有人分享成功找到另一半的經驗文。但最重要的還是自己的心態，如果以為拜月老、求到紅線姻緣就會來，但卻忽略積極的作為，月老大概也愛莫能助。

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