租屋沒網路！他擔心「每天開熱點分享」降低手機壽命　內行狂推2招

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近搬新家，由於租屋處沒有無線網路，平時又有看電影的習慣，所以好奇若長時間開熱點分享，是否會降低手機壽命。對此，過來人經驗談，也建議兩招，降低手機電池過熱的情形。

網友在PTT提到，「最近想搬到離辦公室近一點的地方，但新住處沒有無線網路，而我平常假日沒事會在家追劇，Netflix在電視上播放的話，需要很大流量吧？」

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有鑑於同事的作法是，分享網路給其他設備，所以他也想效法，「搜尋版上有人分享過，開熱點用久了手機會發燙，不知道如果經常使用，是不是會造成手機壽命降低，或電池損耗率變快等等。」

他直言，目前對於是否要裝無線網路，內心有些掙扎，「畢竟一支iPhone不便宜阿！想請教有沒有人有類似經驗，手機大約多久會整機更換，或是換電池呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

大型連鎖通訊零售商「神腦國際」曾在官網解答，平常上網手機只要連上4G網路即可，不過一旦打開熱點分享，除了自己要網路，還得把4G網路轉換成Wi-Fi訊號，發送到其他裝置，過程中為了確保網路穩定，會一直重複抓取訊號，使得電量明顯下滑，機體也會變熱。

此時，「一邊充電還一邊用手機」是大忌，如果讓電池越來越熱，會導致蓄電量降低；總之，熱點分享對手機最傷之處就是電池，若長時間使用，換電池的頻率也會跟著上升。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

po文也釣出過來人經驗談，鄉民表示，自己住外面也沒有牽網路線，「XS剛出用到現在，大概兩年多吧，幾乎每天都分享且算是長時間（扣掉夏令營4個月），現在健康度86%，電池循環充電次數700多次，通常是建議500次以上就要更換了，最近感覺電池不太OK了，不過換電池也不到2000塊就搞定。」

同時他還提到，「如果要分享給平板或電視的話，直接開手機Wi-Fi熱點+充電通常會很燙，你可以用USB分享給筆電，再由筆電開Wi-Fi這樣。」

另外，內行人則建議，若有需求可買中繼器，「手機熱點分享給中繼器， 之後中繼器再分給其它設備，用一天，手機都不會發熱。」