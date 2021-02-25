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長輩加油站打電話！他崩潰問「不怕爆炸嗎？」　網打臉：觀念落後

▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲加油不可使用手機已經是舊觀念。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

許多加油站會張貼「禁用手機」告示，為的就是確保安全，因為常常有人會說在加油站用3C產品可能引起爆炸，但事實並非如此。一名網友日前和親戚出遊，對方加油時在車內使用手機講電話，他目睹這一幕嚇得趕快阻止，但網友卻說「加油站都叫你用APP掃折價券了！」

原PO在PTT表示，他前陣子和親戚開車出門，平時他進入加油站以後就不會使用手機，以免產生爆炸風險，但親戚卻在車子裡講電話，當下他立即告知對方危險性，「他回我，為什麼在加油站不能打手機？那那些員工跟幹部手機不是都要關機了？」令他不知道該如何向長輩解釋，進到加油站手機應該暫停使用。

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▲▼開車,手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲真正造成加油危險的是靜電火花，並非手機。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網友回應，「現在一堆手機支付，還不是要用手機」、「你如何解釋中油PAY」、「這資訊更新速度太慢了」、「是要怎麼跟你解釋可以用吧」、「該怎麼跟你解釋撥接跟光纖的差別」、「怎麼刷載具？」、「是靜電有危險，不是打手機有危險」、「你的觀念比長輩還落後」。

事實上，引發加油站爆炸原因大多是車子未熄火、抽菸、靜電產生火花等等，使用手機到置爆炸的機率微乎其微，先前公視節目「留言追追追」做過實驗，在充滿油氣的環境下撥打電話，並不會引起爆炸意外，也就是說正常的撥打電話、滑手機等行為沒有危險性，現在就連中油也推行了手機支付「中油Pay」，代表在加油站使用手機是安全的。

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