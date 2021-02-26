29歲女家教約學生「成績好可壞壞一次」　警方發聲明！真相讓人傻眼

▲網傳29歲女家教「成績好就做1次」。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣州近日爆出有外籍教師用成績誘惑學生「做壞壞的事」，引起網友關注。網傳這名英國籍女教師的學生經過課後輔導後，英文成績突然飆升，直到有家長看客廳監視器，才發現孩子與老師的性愛畫面，氣得報警處理。不過，廣州警方調查發現，這其實是「虛假訊息」，涉案人馬某是為了增加文章點閱牟利才以身試法。

▲廣州公安指出，女教師約學生壞壞的案件為網路謠言。（圖／翻攝廣州公安）

《環球網》報導，據@廣州公安微博指出，公安機關24日將33歲的黑龍江籍涉案人馬某抓獲。據馬某表示，其故意編造發佈虛假信息，目的是增加文章點擊量並從中獲利。公安機關已對馬某依法作出行政拘留10天的處罰。

此前，陸網瘋傳一名29歲的英籍女教師（小美，化名）任教於廣州某貴族學校，在課餘時間接英文家教工作，專門輔導國中、高中的學生。由於小美講課風趣，性格大方，很多學生都喜歡上她的課，凡是經過小美私下輔導的學生成績都會有很大的進步，但收費卻異常昂貴。

直至某位家長發現小孩成績上升的秘密，竟然是小美跟孩子之間有「成績考好就可以壞壞一次」的約定，同時在監視器中直擊，小孩在客廳「領小美老師的獎勵」，才讓事件曝光。

不過，這起事件發酵後，在廣州警方主動查緝下發現，原來竟是一則虛構的網路謠言，編造故事的馬姓嫌疑人也遭到警方拘捕裁罰。