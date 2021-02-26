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曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

▲香港海關破獲今年最大宗古柯鹼走私案，市值5.68億元新台幣。（圖／翻攝央視）

▲香港海關破獲今年最大宗古柯鹼走私案，市值5.68億元新台幣。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

香港海關23日在檢查一個載有水果的冷凍貨櫃時，檢獲約80公斤重，市值1.26億港元（約新台幣5.68億元，下同）的古柯鹼磚67塊。經香港海關毒品調查科調查後，拘捕一名57歲貨運代理男子，正追查收貨人身份。據了解，該貨輪從南美祕魯駛出，為躲避查緝，曾停經包括厄瓜多、韓國斧山等多個港口，其中也包含台灣高雄港。

▲販毒集團利用運載葡萄的冷凍貨櫃藏匿毒品，企圖規避查緝。（圖／翻攝央視）

▲販毒集團利用運載葡萄的冷凍貨櫃藏匿毒品，企圖規避查緝。（圖／翻攝央視）

《明報》報導，海關毒品調查課監督李嘉明表示，早前海關與南美情報機關交流，發現有販毒集團利用冷凍貨櫃掩飾偷運毒品，遂鎖定高風險貨櫃徹底檢查。關員利用大型X光機檢查一個報稱載有葡萄的貨櫃，發現有可疑影像，懷疑有違禁品放於貨櫃門邊，打開貨櫃後發現門邊有兩個粗糙尼龍袋，內藏67塊磚狀物體，初步測試證實是古柯鹼。

李嘉明指出，毒販將毒品放於貨櫃門邊，「估計是方便短時間提取毒品，以為海關檢查冷凍貨櫃的成本和難度較高，加上近期南美葡萄盛產，藉此減低被抽查風險。」

據悉，販毒集團利用極迂迴路線企圖避開海關查緝，貨櫃船由秘魯開出後，曾經過多個港口，包括厄瓜多、釜山、高雄、蛇口再輾轉到香港。辦案人員初步調查後，相信貨櫃會經陸路運到中國大陸牟利，甚至利用停經香港期間，流入市面。

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