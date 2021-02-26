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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇震清：我是民進黨終身黨員　沒有脫黨參選屏東縣長的想法

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清涉入受賄案，26日宣布即日起退出民主進步黨，直到以清白之身重新再回到民進黨。對此，蘇震清表示，目前完全沒有參選屏東縣長的想法，只希望能扮演好自己立委的角色，更沒有所謂脫黨的問題，「我熱愛民進黨，而且我本身是終身黨員」。

蘇震清涉入SOGO經營權之爭，日前以1000萬交保，遭限制住居、出境與出海，每週一至住處轄區派出所報到一次。由於收賄風波未平，蘇震清26日宣布退出民進黨，並強調不讓府院黨高層有所困擾，因此宣布即日起退出民主進步黨，直到以清白之身重新再回到民進黨。

▲▼立委蘇震清記者會 宣布退出民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委蘇震清宣布退黨。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，蘇震清26日下午在立法院受訪時表示，自己是現任的立法委員，他會扮演好自己的角色，「在屏東不管是屏北、屏南的鄉親都知道，阿忠是他們最好的朋友」，自己是一個真正站在人民立場服務、為地方建設爭取的好民代。

蘇震清說，他會扮演好立委的角色，「目前我完全不去做參選縣長的想法」，只希望能夠扮演好自己立委的角色，勤跑基層、再次為屏東鄉親無怨無悔的付出。

蘇震清強調，自己沒有脫黨的問題，「我熱愛民進黨，而且我本身是終身黨員」，他真的不想因為這個案件，讓自己最愛的民進黨受到牽累，更不想讓府院黨高層有所困擾，所以才會暫時選擇離開最愛的民進黨。

蘇震清也說，未來在司法上，自己會全力捍衛清白，相信終究司法會還他清白，到時後才會以清白之身重回最愛的民進黨。

蘇震清指出，自己從政30年來，坦坦蕩蕩、清清白白，絕對沒有做任何對不起屏東鄉親、民進黨栽培的事，當初媒體接受到不實訊息的傳導，所以在整個事件的報導方面都是錯誤的，雖然這隻黑手看不到，但他一定會全面迎戰，透過法律程序換回自己的清白。

蘇震清說明，這次的退黨與府院高層無關，完全都是自己的想法，「我真的真的很愛民進黨，但我真的不想讓民進黨遭受到無妄牽連」，未來在立法院的角色還是會配合民進黨團運作，無怨無悔地付出。

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