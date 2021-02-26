恆春警分局新分局長上任 　無縫接軌投入治安＋交通工作

▲屏東縣政府警察局長李文章（左）主持恆春分局長陳至瑋交接典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局新卸任分局長布達交接典禮，今（26日）上午在該警分局三樓大禮堂舉行；由縣警局長李文章主持，地方人士應邀前往觀禮，場面熱絡。

局長李文章表示，新任分局長陳至瑋，中央警察大學正科第66期行政糸畢業、國立臺灣政治大學政治學系碩士畢業，歷任台北市政府警察局巡官、派出所所長、保防科警務正及督察室督察員等職務。

這次從台北市政府刑警大隊偵查組長獲警政署拔擢調陞恆春分局長職務，學、經歷豐富，任內負責認真，工作表現優異，獲得各級長官的賞識及肯定，相信以陳分局長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，繼續為警政工作努力，做好縣長潘孟安「安居樂業，幸福屏東」的工作目標。



縣議員盧玟欣除恭喜新任分局長履新外，勉勵接任的陳分局長要讓轄區治安無縫接軌，並與各有關單位加強協調配合，持續推動警政及為民服務工作，使恆春地區的治安、交通能在既有的基礎上再創佳績。

新任分局長陳至瑋表示，到任將無縫接軌立即全面投入治安及交通工作，貫徹潘縣長「安居樂業 幸福屏東」工作目標，善盡警察應有責任，打造恆春半島優質的生活環境。

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