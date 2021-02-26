快訊／開議首日震撼彈！　蘇震清突宣布退出民進黨

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委蘇震清涉入受賄案，1月29日以1000萬交保，遭限制住居、出境與出海，每週一至住處轄區派出所報到一次。由於收賄風波未平，蘇震清在立法院開議第一天宣布退出民進黨，他強調「不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民主進步黨，直到我以清白之身重新再回到民進黨」。

▲立委蘇震清涉嫌收賄移送北檢。（資料照／記者游宗樺攝）

蘇震清退黨聲明：

三十年的從政歷程以來，我蘇震清一步一腳印的揹負著屏東鄉親的付託，腳踏實地。我來自台灣最南端，每天最早出門，最晚休息， 屏東鄉親時時刻刻都在檢驗蘇震清，蘇震清在屏東的服務，絕對不收紅包，不包工程，屏北的鄉親以十萬票肯定我的努力、屏南的鄉親也以十萬票肯定我的汗水。

然而，從檢調搜索當天，有一股力量，向媒體散播不實的謠言，極盡扭曲我的人格之能事，這些抹黑都不是事實，在司法上，我一定會全力捍衛我的清白。

我要強調：為SOGO案發聲，是出於公理 正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。

我是蘇震清，大家熟悉的阿忠，我忠於國家、忠於屏東、忠於鄉親。當然，我也忠誠於民主進步黨。但是，為了不讓我摯愛的民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民主進步黨，直到我以清白之身重新再回到民進黨。

我來自國境之南，強勁的落山風吹不倒屏東人堅強的意志，我的清白如同大武山一般堅定不容質疑。我一定會循司法途徑，捍衛聲譽的清白。我蘇震清，永遠站在守護屏東最前線，永遠是堅定的台灣隊，謝謝大家!！