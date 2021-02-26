猥瑣男客熊抱新娘撲倒　新郎「視若無睹」淡定站一旁

記者魏有德／綜合報導

大陸經常傳出不尊重女性的「惡劣婚鬧」事件，安徽阜陽近日便有一位男賓客在婚宴現場對新娘毛手毛腳，先是伸出鹹豬手案在新娘的腰部位置，隨後更趁旁人沒注意熊抱新娘，將其抱至床上按著，一旁的新郎卻視若無睹，一副毫不在意的樣子，幸好新娘友人迅速將該名猥瑣男客一把推開，才不讓這場鬧劇繼續上演。

▲安徽阜陽一名男客再現「惡劣婚鬧」，熊抱新娘撲倒在床上。（圖／翻攝微博）

《網易新聞》報導，大陸網友近日在微博上釋出一段婚鬧影片，影片只有短短8秒左右，內容卻是一位猥瑣的男賓客，將新娘熊抱後撲倒在床上。令人不解的是，新郎全程在一旁與親友聊天，對於新娘遭到客人熊抱，一副不在乎的樣子，最後還得新娘友人出面解圍。

▲新娘友人見義勇為，將猥瑣男賓客拉開。（圖／翻攝微博）

網友表示，新娘被這名男性親友的動作給嚇壞了，也或許是被對方用力壓在床上，她被拉起後仍然沒有站穩，好幾次還差點摔倒，在此期間，新郎在旁邊沒有任何舉動，也沒有看出來新郎有任何不高興的地方，反而是默默的將該男子勸走。

▲安徽阜陽一名男客趁新郎不注意，將鹹豬手搭在新娘腰部。（圖／翻攝微博）

不少網友看到後，對於新郎沒有保護新娘的舉動感到氣憤，紛紛留言批評，「這是朋友還是親友，直接滾蛋」；「新郎死了？！」；「在阜陽，很多這樣的，十個有八個這樣鬧的！」