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性騷女房仲！色男扯：前列腺遭切對女人無感…法官舉「太監」打臉

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲女房仲璇璇（化名）工作期間遭楊姓男子性騷擾襲臀，向警局報案。（示意圖，非當事人／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

楊姓男子因有空房需委託代租，遂與認識的女房仲璇璇（化名）相約看屋，怎料，他竟趁璇璇在房內拍照之際，伸狼爪襲臀，且隔日兩人相約用餐時，楊男又色念再起，趁璇璇騎機車載他的途中，從後方緊抱並撫摸女方下體，嚇得璇璇脫困後趕緊報警。法院審理時，楊男辯稱自己前列腺因罹癌已遭割除，對女人性趣缺缺，但法官不採信他說詞，最後依違反性騷擾防治法判處有期徒刑4月。可上訴。

女房仲璇璇2020年9月初至先前任職的飲料店買飲料，碰巧遇見過去時常到店消費的客人楊男，2人聊天過程中，楊男表示自己名下有幾間空房，可委託璇璇代為處理出租一事，雙方遂相約同月15日一起去看屋。

見面當日中午12時許，楊男竟趁璇璇在房內拍照之際，伸手摸了她屁股約2、3秒，並於離開房屋、璇璇背對他開門時，再次伸手襲臀約5秒；璇璇當下雖然感到不舒服，但她以為楊男是不經意碰觸，所以沒有即刻阻止。

同月隔（16）日楊男食髓知味，竟趁璇璇騎車載他前去午餐時，利用雙手扶住璇璇腰部，接著再以左手再慢慢靠近其下體，璇璇因明確感到被侵犯而嚇傻，立即撥開楊男的手、催油門加速前進，楊男這才收手。

璇璇事隔2日後越想越不舒服，遂傳訊質問楊男，「你那天侵犯到我了，你覺得我不會有感覺嗎？」楊男則回應，「很抱歉我感慚愧」、「我想回台南住幾天自我反省」等語；後續案經璇璇報警，楊男被移送法辦。

▲性侵,變態,性騷擾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲法庭上楊男矢口否認有何性騷擾犯行。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

法庭上楊男矢口否認有何性騷擾犯行，指出璇璇遭侵犯後未面露異狀，還將他載回家，且事隔3日才報案，實在不合理；至於LINE上訊息，楊男辯稱僅為誤傳，強調自己先前已因攝護腺癌而割除前列腺，對女人性趣缺缺。

台中地院審理時勘驗相關事證，認為就算楊男生殖機能降低或有障礙，也未必造成全無性欲需求或全無性欲表現行為，就像古時太監仍有「對食」（與宮女成為伴侶）的行為，故不採信他辯詞，審結依違反性騷擾共2罪，分別判處他有期徒刑2月及3月，合併應執行4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

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