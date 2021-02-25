文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

▲Kanmido設計可以站立的便條紙。（圖／誠品提供）

記者洪菱鞠／台北報導

一般挑選文具除了要實用性，質感設計、創意趣味也是考慮購買的基本要素，好看又好用，還能打造出理想的書桌風貌，心情也會跟著愉悅起來。而文具控必逛的日系品牌KOKUYO、TOMBOW、KING JIM、Kanmido等，在今年新春開學又有不少限定好物，讓人忍不住想全打包，另外，美國的Fred & Friends、CHRONICLE也推出充滿幽默的創意文具，讓文具變得更有趣。

每年2月是開學用品採購高峰期，博客來指出，延續過年前的買氣，開學以來，文具業績較去年同期增加2～3成，紙製品、筆記本多5成以上，書寫用具更是超過1倍成長最亮眼，除了「筆記本」、「限定文具組」、「擴香」等熱門搜尋關鍵字，日本文具品牌蜻蜓的2021新春開學限定組、KOKUYO Campus 2021限定點線筆記本也是必買重點，而像是「ZEBRA SARASA R鋼珠筆0.4」因為好寫且顏色選擇多，成為熱銷冠軍。

▲日本蜻蜓TOMBOW 2021新春開學限定組。（圖／博客來提供）

在博客來「2021春季開學文具展」中，可以發現各品牌增添更多為日常生活加分的商品，例如KOKUYO GLOO限定組，採春天粉嫩的特殊色，使黏貼膠類從工具搖身變為桌面擺飾配件；CDA瑞士卡達2021亞洲限定筆款，輕盈的藍色搭配溫暖的櫻花粉，色彩層次的筆身，讓書寫用品呈現新穎時尚，甚至值得收藏；KING JIM SODA系列的透明PET膠帶，多達24種圖樣設計，能夠更廣泛使用於各種裝飾、筆記本或包裝上。

▲KING JIM SODA系列的透明PET膠帶，在使用上，可以更廣泛應用。（圖／博客來提供）

▲KOKUYO GLOO推出方形口紅膠+好黏便利貼組的粉嫩限定色。（圖／博客來提供）

除了入手文具，儘管2021已過了兩個月，消費者對手帳需求仍不減，Pinkoi觀察近一週文具用品銷量成長近3成，銷售表現TOP 3分別為手帳、書寫用筆、名片收納盒/座，其中，「手帳」關鍵字的搜尋量及訂單銷售皆有1倍成長，又以無時效性、計畫型手帳最受青睞，能依個人喜好和需求來書寫，不受月份限制，且有條理的安排及追蹤事項。另外，可客製化的「電子化手帳」也很受歡迎，透過自選顏色、格式、插畫圖樣，打造無頁數限制的獨特款式，滿足個人需求又環保。

▲環保意識抬頭，「電子化手帳」越來越受到歡迎。（圖／Pinkoi提供）

誠品書店主打蒐羅世界最美文具，由日本知名設計師深澤直人監製的「PLUS Team-Demi磁吸文具組」，小小一盒就有剪刀、尺、膠帶、釘書機、膠水等8種文具，磁吸式設計讓收納更容易；日本質感文具品牌Kanmido設計可以站立的便條紙，將重要筆記待辦事項列出並直立貼在桌上，再也不怕漏看；美國創意品牌Fred & Friends將日常用品添加幽默，像是鯊魚造型削鉛筆機、超擬真小熱狗造型橡皮擦、綿羊與甜甜圈造型的圖針及底座，趣味設計讓人會心一笑；美國文具品牌CHRONICLE推出小清新色系的樂高造型橡皮擦、便條紙以及筆記本等，樂高迷不能錯過。

▲鯊魚造型削鉛筆機，將鉛筆放入鯊魚口中即可使用。（圖／誠品提供）

▲超擬真小熱狗造型橡皮擦，搭配熱狗罐頭收納盒。（圖／誠品提供）

▲綿羊與甜甜圈造型的圖針及底座，趣味設計讓人會心一笑。（圖／誠品提供）

開學期間，不只是要滿足文具控需求，針對小學生、大學生等不同族群所需，東森購物網也推出「開學享FUN價」，精選如鬼滅之刃雙面鉛筆盒、兒童護脊書包夢幻獨角獸款、ASUS輕薄筆電、工業風可折疊書架，文具、生活、3C家電等各式商品便利添購，此外，活動專區特別蒐羅收納櫃、床組、桌椅等實用傢俱單品，祭出5折起省錢攻略專區，幫外宿族省荷包，又能在租屋處佈置質感生活風格。