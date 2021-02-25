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10大療癒設計創意文具　文具控失心瘋找代購也要入手

日本文具,筆記（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲不少人去日本玩的時候，會順便購買、補貨好看又好用的文具用品。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／台北報導

具療癒效果、有趣設計的日系創意文具，讓許多人愛不釋手，以往也都會趁著出國旅遊時順便補貨或挖新貨，現在疫情影響沒辦法出國，但又想要入手新品的話，有的就會轉向找代購跨境購買，代標代購電商平台公布了站上「熱銷創意文具TOP10」，讓你看看有哪些新潮小物在文具控的圈子裡大受歡迎！

TOP1 PLUS富士山橡皮擦
知名文具品牌PLUS推出的「富士山橡皮擦」，藍白雙色橡皮設計在經過多次使用後，內層的白色橡皮處會逐漸顯露出來，形成猶如富士山頂積雪的樣貌。此外，橡皮擦外包裝以金箔及「市松」、「七寶」、「青海波」、「鹿子」、「麻葉」、「籠目」等6種傳統和風花紋印製設計，一上市造成日本民眾瘋搶。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP2 Mark's手帳
質感設計文具品牌Mark's推出精美2021年手帳，書皮以PU素材製成，尺寸便攜輕巧，內裝以活頁式設計，可自由增減各式內頁，像是橫線備忘錄、點陣方格、周計畫、月計畫、空白備忘錄等，還包含信封袋頁、可收納小物PVC袋，實用性高，成為站上人氣熱銷品。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP3 TRIAD OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙
TRIAD「OMOSHIROI BLOCK」系列便條紙，以精緻細膩的紙雕模型造型爆紅，看似平凡普通的便條紙，隨使用時間拉長、一張張便條紙撕下，逐漸顯現經典建築或知名景點樣貌，搖身成為桌上型精美藝術品。其中，以「京都清水寺造型紙雕便條紙」銷售最火熱，其他像是淺草寺、東京鐵塔等知名地標造型款也極具特色。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP4 綿羊迴紋針座
以立體綿羊造型設計的迴紋針座，款式共有黑白兩色，磁吸式設計可將迴紋針隨意吸附在綿羊身上，讓迴紋針不再散落各處；吸滿迴紋針的迴紋針座像極毛髮蓬鬆的綿羊，擺放在書桌、辦公桌上，療癒又討喜，為學習、辦公增添幾分趣味。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP5 OLFA 只裁一頁紙的美工刀
眾多文具用品中，美工刀為不可或缺的實用商品，但若使用不當，易有刮花桌面或破壞下層紙張的風險，OLFA推出特殊薄切美工刀，採用獨特力學原理，裁切時不需準備防割版、切割墊，一次只會裁切一張紙，不用擔心劃傷底下重要文件或桌面，成熱門採購商品。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP6 喵星人便利貼
以三花貓、賓士貓、橘貓、虎斑貓4種不同花色貓咪設計而成的便利貼組合，可愛的圖案設計，可用於書籤、便條紙、裝飾貼紙等多種用途，擄獲大批貓奴的心，造成搶購，另外還有推出貓掌、兔子、貓頭鷹、小狗等多種款式供選購。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP7 irodo免熨燙纖維專用手製轉印貼
創立50餘年的irodo，透過長期經驗技術累積，不斷更新、改良，製作出許多可愛、獨特的免熨燙轉印貼，省去繁瑣熨燙步驟，不論大人或小孩都可輕鬆上手。其轉印貼可轉印於棉、亞麻、皮革、合成纖維等多種材質上，各式文具小物、背包收納袋、廚房用品等，都可發揮創意隨興裝飾，打造與眾不同的風格商品。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP8 Geo Design調味醬料造型螢光筆
由東京設計公司Geo Design出品的創意文具「調味醬料造型螢光筆」，外觀看起來是牙膏狀的調味料包裝，更標示了營養成分，目前一口氣推出6種款式，像是芥末、生薑、李子等包裝設計，還原度超高，且不同醬料風味代表不同顏色的螢光筆，為課程增添許多樂趣。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP9 Platinum 白金 PROCYON 鋼筆
擁有百年歷史的日本鋼筆先驅「白金牌」推出超人氣「PROCYON鋼筆」，不鏽鋼筆身搭配大型五角筆舌，靈活度高，且筆身重量適宜，握筆輕鬆、書寫順暢，旋轉式筆蓋具備「Slip & Seal 機能」，特殊內蓋構造設計，能防止墨水蒸發，筆身顏色分別有深海藍、白瓷、土耳其藍、柿子橘、檸檬黃等5種款式，送禮自用兩相宜。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

TOP10 MONO橡皮擦收納包
近期有許多小型文具被放大製成收納包、收納袋等商品，屢屢創造話題，其中，日本文具品牌蜻蜓TOMBOW經典黑白藍配色的MONO橡皮擦，幾乎沒有人不認識它，其推出的MONO橡皮擦收納包，可容納多種物件，內裡分層設計，不管是文具、充電線、行動電源等，或當作外出旅行包，為耐用收納新選擇。

PChome比比昂公布「熱銷創意文具TOP10」 （圖／PChome比比昂提供）

由於日本文具品質良好，許多商品更具有創意設計巧思，吸睛指數破表，在暫時無法出國採購的日子裡，PChome比比昂發現近2個月文具商品銷量較去年同期成長20%，而適逢新學期到來，帶動文具、收納用品等開學用品需求增加，另外像是筆電、小家電等3C用品買氣亦佳。

除了滿足文具控需要，針對小學生、大學生等不同族群所需，東森購物網也推出「開學享FUN價」，精選如鬼滅之刃雙面鉛筆盒、兒童護脊書包夢幻獨角獸款、ASUS輕薄筆電、工業風可折疊書架，文具、生活、3C家電等各式商品便利添購，此外，活動專區特別蒐羅收納櫃、床組、桌椅等實用傢俱單品，祭出5折起省錢攻略專區，幫外宿族省荷包，又能在租屋處佈置質感生活風格。

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