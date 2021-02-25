今年再發三倍券？　行政院：還要再做整體性的考量

▲振興三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

《嚴重特別傳染性肺炎防治及紓困振興特別》將於2021年6月底到期。針對今年是否會再次發放三倍券？行政院發言人羅秉成表示，三倍券確實好領好用好刺激，也帶來整體經濟的循環，不過現階段評估上還未有定論，因為各種方案、措施都要再做整體性的考量。

民進黨團總召柯建銘24日於中常會上，提到行政部門正著手討論是否要延期《振興紓困條例》。對此，羅秉成說明，該法6月底到期，若要延期，按照法規規定要經立法院審議同意；近期各界關注《振興紓困條例》是否有檢討空間或延期，行政院現階段就各個面向，盤點1年多來的施行成效及各界意見，不單只是「紓困4.0」，若未來有定案會再對外說明。

至於未來《振興紓困條例》是否將跟我國施打疫苗的比例連動？羅秉成指出，這部分會綜合整理各種可能因素，包括疫情趨勢等等，這要由整個政策作政體性盤點跟評估。

另外，針對國人關注今年是否再次發放三倍券部分，羅秉成表示，三倍券推出之前，各方還有一些保留及疑慮，但發放後，大家都知道確實好領好用好刺激，也帶來整體經濟的循環，是很正向的政策。不過現階段評估上，在振興方面仍維持三倍券或有所加碼，現在還未定論，因為如上述所說，各種方案、措施還要再做整體性的考量。