打炒房！實價登錄2.0門牌全都露　內政部：7月1日實施

▲政府積極打炒房，實價登錄2.0將在7月1日實施。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

打炒房！立法院去年底通過行政院提的實價登錄2.0相關修法草案，由於修正草案明定實施日期由行政院訂之，內政部次長花敬群25日在院會後記者會表示，實價登錄修法完成後，「現階段目標先是以7月1日作為發布實施的日期」。

根據行政院提的草案內容，未來實價登錄個案資訊將改為逐戶登錄，門牌或地號將完整揭露，且預售屋簽訂買賣契約30日內要申報，提升實價登錄即時性；此外，此次修法也將紅單一併納入管理禁止轉讓，違法最高可開罰100萬元。

行政院25日召開例行院會，會後由發言人羅秉成、內政部次長花敬群召開記者會。花敬群指出，總統已經公布實施實價登錄修法，內政部正在跟各地方政府積極研商相關配套執法、表單、系統的建立。

花敬群指出，部長徐國勇已經很明確在內部指示，要在今年7月1日之前全部完成，「現階段目標先是以7月1日作為發布實施的日期」。

另外，在整個健全房市的措施底下，大家都了解去年10、11月內政部已經聯合各地方政府進行大規模聯合稽查，不排除在未來幾個月會再發動類似的聯合稽查，希望在紅單納管跟實價登錄的法治正式上路前，還是要相當程度的安定市場交易秩序，讓接下來的房市可以朝穩定的方向發展。