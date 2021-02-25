50年前家貧！「不肖生」寫信歸還2.3萬元註冊費　全校師生動容

▲1名畢業50年的學生寫信歸還23,000元註冊費。（圖／校長溫景成提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中國小校長溫景成18日收到一名畢業50年署名「不肖生」的來信，內容提到「早年家貧，屢屢欠繳班級代辦註冊費用，深感愧疚，為報答師長培育恩德，寄還23,000元做為補繳」，溫景成看了相當的感動，並要感謝這名大學長，沒辜負您恩師的教導，會將這些錢存進仁愛基金專戶，造福學弟妹，延續這份愛。

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▲1名畢業50年的學生自稱不肖生，歸還23,000元註冊費。（圖／校長溫景成提供）

溫景成接受電訪時指出，看了這封只有署名「不肖生」，信封也沒有寄件地址，寫校長鈞鑒，從他溫文儒雅的字跡，也猜測到這名學長大約1970年代的學生，熟稔書信格式的應用，當時他一定很用功學習，飽讀經綸。

▲溫景成在個人臉書寫下感動。（圖／校長溫景成提供）

溫景成說，看了這名大學長的信後真令人百感交集，也回想到自己小時候也是常拖延繳註冊費的人，當了老師之後更能體諒這些孩子，沒有人想一輩子當手心向上的人，並不可恥，只要記住這份情、感受這份恩，就有回饋的一天。未來將延續這份愛，將這23,000元全數存入仁愛基金專戶，造福需要的弱勢學弟妹，並感謝大學長有愛的促成。

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