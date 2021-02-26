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陸稱台灣鳳梨「有害」禁進口　農委會3點怒斥：不實不符貿易規範

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

根據陸媒報導，大陸海關總署今（24）日宣布，自今年3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。對此，農委主委陳吉仲下午召開記者會提出3點說明，怒斥陸方政策「感到遺憾及不解」，也指出台灣所有輸出產品均符合國際規範及中國大陸規定通關，陸方卻發布這樣的政策，「完全不符合國際貿易規範」。

陳吉仲說明，台灣所有輸出產品均符合國際規範及中國大陸規定通關，且自109年10月19日起更進一步採行輪出強化措施，農民均積極配合管理。農委會已於第一時間透過雙方協議平台要求陸方取消禁令，並持續透過各種管道與中國大陸進行溝通。

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▲▼大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

▲大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

陳吉仲表示，目前正值台灣鳳梨大採收，對這樣的決定感到訝異，但絕對不會措手不及，昨日已請同仁透過原本動植物檢疫管道回函溝通，重點就是雙方就檢疫問題進行溝通，讓台灣可進行改善，期待從正常市場角度看此議題，其中外銷至中國大陸以外市場數量目標30,000公噸、多元加工利用20,000公噸，並同時啟動所有超市、大型量販通路、傳統市場、餐廳及全國鄉鎮市區農會等一起採買國產鳳梨，全民挺台灣農業。

農委會指出，109年迄今輸陸鳳梨共計6,200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，輸出合格率達99.79%。這些害蟲亦發生於中國大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。農委會說明，中國大陸於109年3至5月間通知我方鳳梨檢出介殼蟲後，為預防影響台灣鳳梨輸中，農委會自10月19日已公告申報輸出時須檢附包裝場資料表並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫。其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲中國大陸不合格通知，顯示強化措施奏效。▲▼大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

▲大陸暫停台灣鳳梨進口，農委會緊急召開記者會說明。（圖／翻攝農委會直播）

農委會表示，鳳梨主要產區有屏東縣(30%)、高雄市(14%)、台南市(14%)、嘉義縣(13%)、南投縣(12%)及花東等地區。台灣鳳梨平均年產量約42萬公噸，近年外銷量從107年3萬1,927公噸增加至108年5萬1,476公噸，突破歷史新高，109年雖受新冠肺炎疫情影響，外銷量仍達4萬5,621公噸，其中出口至中國大陸佔97%，其餘為日本(2%)及香港(1%)。

農委會指出，針對陸方自3月1日起暫停台灣鳳梨輸陸，及為防範新冠肺炎持續影響鳳梨外銷並穩定國內產銷，已啟動完整的因應措施，請農民放心。農委會強調，國內鳳梨產季即將開始，國產鳳梨皮薄多汁，富含膳食纖維及鳳梨酵素，具有多元營養，敬請國人多多選購，用行動支持台灣農民渡過難關。

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