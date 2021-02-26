　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

記者洪靖宜／高雄報導

有民眾開車行經國道1號南下剛過高雄岡山交流道，突發現前方有事故，但現場不僅未做任何警示，甚至還有人站在車道上打電話，所幸及時踩剎車才沒撞上去；此外，民眾更質疑國道員警警車也停在錯誤位置，對此警方解釋是巡邏車經過主動發現，發現時相對位置已與事故地點接近，因此無法及時切入內線車道停駐於事故上游，所幸此車禍無人員傷亡。

▲▼國道車禍竟有人在車道上打電話 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲國道上發生車禍竟有人在車道上打電話 。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼國道車禍竟有人在車道上打電話 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲國道警車停在停於事故下游。（圖／翻攝《爆料公社》）

這起事故發生在25日凌晨3時48分，國道一號南向350.6公里處，19歲李男駕駛疑因操作失當，先擦撞內側護欄後，車輛打橫停於內線及中線車道；後方同車道57歲朱男駕駛閃避不及，左前車頭擦撞前車；而後方同車道由31歲陳男也因閃避不及，右前車頭撞擊第一輛事故車的右後車尾，並擦撞內側護欄，現場汽車零件散落車道，3車追撞所幸無人員傷亡，事故於4時18分排除，全線恢愎通車。

▲國道一號南向350.6公里處車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李男駕駛的黑色小客車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外有其他駕駛將行車紀錄器PO上臉書社團《爆料公社》，當時他也行經此路段，可見畫面中因為天色暗，加上沒有任何警示或故障標誌，要不是及時煞車，後果不堪設想，更誇張的是還有一名白衣男子站在車道上講電話。民眾痛批：「重點是事故車未有任何警示，連國道員警都沒看到車輛導致停在錯誤位置！」可看到事故地點前方外側車道有一輛俗稱「紅斑馬」的國道警察巡邏車。

▲國道一號南向350.6公里處車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲朱男駕駛的白色小客車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於民眾質疑國道巡邏車停於事故下游部分，第五公路警察大隊解釋，因為本件事故是巡邏車經過主動發現，發現時相對位置已與事故地點接近，故無法及時切入內線車道停駐於事故上游。

▲國道一號南向350.6公里處車禍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲國道一號南向350.6公里處車禍，最後一輛小貨車也因閃避不及撞上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方呼籲用路人如遇駕駛汽車發生故障不能行駛時，應設法移置無礙交通之處，如無法移置，或尚未移置前，應於車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌，違者將依道路交通管理處罰條例第59條，處新臺幣1500元以上，3000元以下罰鍰。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
吞避孕藥激戰！人妻嘴狂冒白泡　藥師傻了：那是塞劑
白色「陰莖魚」海底悠游照曝光！網猛歪樓：電池掉旁邊啦
辛龍隔1年燦笑現身《小明星》　電視台回應殘忍真相
1張圖曝台積電連環殺真相！主力割韭菜　GG山頂全「散戶冤魂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

台中男突闖加油站...下秒做出可怕舉動！警狂奔使出「大外割」

快訊／桃園蘆竹轎車自撞電桿　3女夾困1人命危搶救中

貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

穿紅裙獨坐超商外...下秒「撩開裙擺」激情狂摸！路過民眾嚇壞

人夫擁小三小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰

新竹男誘騙17歲少女自錄「下空影片」！還上傳國外AV網　下場慘曝

他赴荷蘭收200顆「冠軍種子」　當大麻自耕農「每公斤賣百萬」

雲林醉男「前衝後撞」毀3車1房　2女暫停路邊坐車上險變肉餅

臭味聞2年！戴奧辛超標48倍　害千名國中生眼痛頭暈…黑心業者免關

國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

台中男突闖加油站...下秒做出可怕舉動！警狂奔使出「大外割」

快訊／桃園蘆竹轎車自撞電桿　3女夾困1人命危搶救中

貪警嘴臉曝！找小姐陪喝「次數多過臨檢」　純卡拉OK也開口要錢

南投下起粉嫩花雨！滿開櫻花樹下野餐太夢幻　還有超萌小鹿陪玩

雞腿淋滿油蔥太銷魂！桃園新加坡海南雞　叻沙拉麵吸飽椰奶超過癮

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

詹姆斯眼中只有總冠軍　戴維斯：他根本不在乎年度MVP

結婚照出土！最強小三「好漂亮喔」下1句爆擊　她嘆：派來磨練我的

奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

《天巡者》陳璽安魔化反圈粉！　吻上邵雨薇甜告白

曾停經高雄港！　港破獲今年最大宗5.68億古柯鹼走私案

27歲當《VOGUE》總編！章凝超狂資歷「多次登封」　吸百萬粉絲成時尚指標

髒手抓肉包「留下超噁五指印」　阿伯：都這樣抓欸！店員1舉動讚爆

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

社會熱門新聞

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

女同學休息遭「噁男駕駛揉胸」　整路裝睡強忍

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

左營高鐵拆炸彈！封鎖月台防爆直擊　打開竟是麥香紅茶

「藍寶堅尼雞」慘遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠

即／中山警收賄503萬　起訴2貪警

掉300萬錶　警竟數度密會寶和會長

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

單親中年大叔扮小鮮肉　性侵女國中生

快訊／聯結車國一北上起火　車陣回堵逾10公里

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖

快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！鐵路警逮40歲犯人

驚悚瞬間曝光！新店女過馬路慘被撞飛

更多熱門

相關新聞

珍奶像臭酸龍眼乾！高雄奶茶始祖回應了

珍奶像臭酸龍眼乾！高雄奶茶始祖回應了

心情不好想喝杯珍奶療癒自己，沒想到看到這畫面更生氣了！一名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前在高雄某知名手搖飲店買了2杯珍珠奶茶，吸一口後卻有「酸掉的龍眼乾味道」，她撕開膠膜還發現，奶茶就像火鍋高湯，「全部都是渣渣」，噁心的畫面讓她氣得破口大罵。對此，該店家也出面回應了。

壓制高鐵炸彈男畫面曝！列車喊「我有爆裂物」

壓制高鐵炸彈男畫面曝！列車喊「我有爆裂物」

台灣大道路樹暗夜斷裂　2騎士衰撞車毀人傷

台灣大道路樹暗夜斷裂　2騎士衰撞車毀人傷

驚悚瞬間曝光！新店女過馬路慘被撞飛

驚悚瞬間曝光！新店女過馬路慘被撞飛

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡

關鍵字：

國道車禍高雄

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

辛龍身影突現蹤《小明星》！

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

55歲的邰智源到底在拚什麼？

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面