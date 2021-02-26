國道3車擦撞！沒放警示「人還站車道」講手機　後車急煞險再追撞

記者洪靖宜／高雄報導

有民眾開車行經國道1號南下剛過高雄岡山交流道，突發現前方有事故，但現場不僅未做任何警示，甚至還有人站在車道上打電話，所幸及時踩剎車才沒撞上去；此外，民眾更質疑國道員警警車也停在錯誤位置，對此警方解釋是巡邏車經過主動發現，發現時相對位置已與事故地點接近，因此無法及時切入內線車道停駐於事故上游，所幸此車禍無人員傷亡。

▲國道上發生車禍竟有人在車道上打電話 。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲國道警車停在停於事故下游。（圖／翻攝《爆料公社》）

這起事故發生在25日凌晨3時48分，國道一號南向350.6公里處，19歲李男駕駛疑因操作失當，先擦撞內側護欄後，車輛打橫停於內線及中線車道；後方同車道57歲朱男駕駛閃避不及，左前車頭擦撞前車；而後方同車道由31歲陳男也因閃避不及，右前車頭撞擊第一輛事故車的右後車尾，並擦撞內側護欄，現場汽車零件散落車道，3車追撞所幸無人員傷亡，事故於4時18分排除，全線恢愎通車。

▲李男駕駛的黑色小客車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外有其他駕駛將行車紀錄器PO上臉書社團《爆料公社》，當時他也行經此路段，可見畫面中因為天色暗，加上沒有任何警示或故障標誌，要不是及時煞車，後果不堪設想，更誇張的是還有一名白衣男子站在車道上講電話。民眾痛批：「重點是事故車未有任何警示，連國道員警都沒看到車輛導致停在錯誤位置！」可看到事故地點前方外側車道有一輛俗稱「紅斑馬」的國道警察巡邏車。

▲朱男駕駛的白色小客車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對於民眾質疑國道巡邏車停於事故下游部分，第五公路警察大隊解釋，因為本件事故是巡邏車經過主動發現，發現時相對位置已與事故地點接近，故無法及時切入內線車道停駐於事故上游。

▲國道一號南向350.6公里處車禍，最後一輛小貨車也因閃避不及撞上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方呼籲用路人如遇駕駛汽車發生故障不能行駛時，應設法移置無礙交通之處，如無法移置，或尚未移置前，應於車輛前、後適當距離樹立車輛故障標誌，違者將依道路交通管理處罰條例第59條，處新臺幣1500元以上，3000元以下罰鍰。

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