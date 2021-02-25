中美貿易下一步？　陸商務部「合作是唯一選擇」

▲大陸商務部部長王文濤。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

下一階段中美經貿關係走勢如何？大陸商務部部長王文濤24日主持中外記者會時表示，全球貿易表現低迷，中美之間的貿易卻是困境中逆勢上行。雙方必須達成默契，「合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。」

王文濤表示，今年除夕習近平與拜登通電話，就發展中美關係深入交換意見，為下一階段的雙邊經貿關係指明瞭方向。中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。

2020年儘管受到新冠肺炎疫情的影響，王文濤進一步說，全球的貿易表現低迷，但是中美之間的貿易卻是在困境中逆勢上行。中國是美國的第一大貿易夥伴，下一階段期待著與美國的同事共同努力，按照兩國元首的通話精神，推動雙邊經貿關係重回合作的軌道。

▲大陸今年目標穩住外貿、外資基本盤。（圖／路透）

談到今年的形勢，王文濤表示，仍然嚴峻複雜。新冠肺炎疫情還有不確定性，同時，供應鏈、產業鏈方面影響穩定的因素仍然在發展，「今年的目標仍然是穩住外貿、外資基本盤。」

王文濤表示，將繼續加強政策支持，保持政策的連續性、穩定性和可持續性;保障外貿產業鏈、供應鏈的穩定暢通;幫助外貿企業穩訂單、拓市場，通過辦好進博會、服貿會、廣交會等，為外貿發展提供平台。同時，積極培育外貿的新業態、新模式，如跨境電商、市場採購等。