北京緊咬「九二共識」　稱陸委會新主委邱太三：這位先生

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

陸委會主委邱太三23日屢新，提出兩岸「春暖花開」期許，大陸國台辦24日以「東風雨露就是九二共識」作為回應，並用「常言道，換湯不如換藥」類比，表示最終仍看民進黨拿出什麼樣的兩岸政策，是否能回到「九二共識」的政治基礎上來，這才是關鍵。

總統蔡英文春節後進行國安、兩岸等主管部門人事調整，前陸委會主委陳明通接掌國安局，前法務部長邱太三接任陸委會主委。邱太三表示，期待兩岸春暖花開，並提到陸方在「九二共識」做了新的加註後，已經讓台灣民眾無法接受。

▲陸委會主委23日交接，新主委邱太三（右）從前任主委陳明通（左）手中接過印信。（圖／記者屠惠剛攝）

面對邱太三走馬上任，大陸國台辦發言人馬曉光24日在例行記者會上，表態要讓提問的台灣媒體「問到飽」，不僅現場「科普」起九二共識的歷史，重申內涵就是一中原則，還強調「一國兩制」是陸方提出解決台灣問題的科學構想，「九二共識」是兩岸關係和平發展的前提基礎，把這兩者移花接木、混為一談，企圖加以否定，是民進黨的新花招。

因此，對於九二共識「新加註」一說，馬曉光以「這位先生」稱呼邱太三，表示「這位先生」不是不知道，而是故意混淆、蓄意嫁接。馬曉光還在評論台灣此輪人士變動時表示，「換湯當然最好還要換藥，如果僅僅是換湯不換藥，恐怕病還是治不好」，繼續重申九二共識前提基礎的重要性。

大陸涉台學者、華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯受訪進一步分析，兩岸關係的複雜，並非換人能輕易解決，若民進黨繼續推進修憲、法理台獨、漸進台獨，陸方也會持續做出必要反制，這樣兩岸關係不會走好，反而會越走越壞。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣坦言，解鈴還須繫鈴人，核心不在陸委會主委而在蔡英文。但他也認為，相較陳明通對大陸的發言激進，一個相對和善、擇善而言的主委，更有利於緩和兩岸氣氛。

在陸方持續緊咬九二共識下，陸委會24日下午回應稱，交流是雙向，不是單方作為可以達成，呼籲對岸為兩岸良性互動作出相對的努力與承擔。

在邱太三上任後，首次回應國台辦的聲明中，陸委會喊話陸方要「在相互尊重、善意理解的態度下，正視台灣人民對其『一國兩制』、『九二共識』」等矮化台灣之政治框架及負面作為的反對與質疑，才有助於逐步化解雙方對立與分歧。」

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