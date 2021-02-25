北京環球影城拼5月開園　陸網「假門票」先開賣：6000元一張





▲北京環球影城預計5月開園。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／北京報導

眾所矚目的「北京環球影城」預計5月開園，但值得注意的是，影城都還沒開門，「假門票」就已經在大陸各售票平台上開賣，還炒作到最高1500元（人民幣，下同，約合新台幣6454元）一張，引起陸網熱議。不法商家甚至誆騙消費者說，這是內部票不退不換，「千萬不能說是花錢買的啊」，以致官方緊急出面闢謠。

環球影城與迪士尼樂園雙雙列為國際級主題樂園。北京環球影城耗費十年才簽訂協議，規劃面積是日本的2倍、新加坡的3倍，全球最大。

目前，影城正在北京市通州區如火如荼地趕工當中，分三期建設，預計春季試營運、5月正式開園，規劃有功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人（小小兵）樂園、侏羅紀世界努布拉島、哈利波特的魔法世界、好萊塢、未來水世界七大主題園區。





▲大陸售票平台上，充斥北京環球影城的假門票。（圖／取自北京日報）

或許是因吸引太多目光，大陸有不肖商人偽造所謂「試運營門票」、「內部票」等虛假資訊，堂而皇之的在網路平台上販售，引起不小討論，票價炒作在一張500元至1500元人民幣不等。

以閒魚平台為例，搜索「北京環球影城」就可看到大量售賣假票訊息，甚至大打顧客能成為「首席試運營體驗官」，擁有優先暢玩的機會等廣告。據《北京日報》報導，不肖商人自述，這種屬於內部票，顧客須全款購買，之後不退不換，更明言入園時間就在5月10日至14日、5月17日至21日等幾個時段。

假票賣家還說，因為是內部體驗票，「三四月份應該會有電話回訪，問你是不是花錢買的票，千萬不能說是花錢買的啊。」

對此，負責影城營運的「北京環球度假區」官方帳號，於23日晚間特地發文闢謠，強調近期有個人或商家向消費者，非法販售試營運門票，發布購票即可體驗試營運的虛假訊息，將配合有關部門並協調相關平台對此類違法行為進行處理。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下