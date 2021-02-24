陸兩大電商攻台灣市場　京東推超商取貨「免運還送咖啡」

▲大陸電商巨頭京東集團紮根台灣市場，強化與超商的物流配送合作。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸京東、阿里巴巴兩大電商巨頭，近年積極搶攻台灣市場，在近年陸續於1111、1212、618等購物節推動「台灣免運」的基礎上，京東24日宣布，由於一直與台灣超商保持緊密合作，除了在台免運外，2月24日至3月24日於7-ELEVEN、萊爾富等超商取貨，還能獲得免費咖啡。

京東表示，24日起，台灣用戶在京東下單選擇超商免費取貨，在當地7-ELEVEN和萊爾富兩大超商取貨，即可免費領取咖啡（ 7-ELEVEN取件送 city cafe 中杯熱美式），還可最高享受人民幣 300元（約合新台幣 1300元）購物金。

京東集團指出，京東一直與台灣超商保持緊密合作，希望通過超商取貨服務可以更加貼近台灣民眾的生活，令台灣本地的購物體驗更加流暢。

▲雖淘寶台灣站撤離，但台灣消費者仍可透過淘寶購買商品，阿里巴巴國際站也在台舉辦跨境電商大賽，強調附能台灣中小企業。（圖／阿里巴巴集團提供）

值得注意的是，京東的競爭對手阿里巴巴方面，也透過不同方式布局台灣。其中，阿里巴巴雖深耕多年的「淘寶台灣站」因法規問題撤離，但近年也積極以「附能台灣中小企業」的方式，盼創造雙贏；23日，阿里巴巴國際站舉行跨鏡電商大賽—台灣網商決賽，以營銷、交易、管理與創新四面向作為指標，評選出20強優秀企業。

阿里巴巴表示，企業使用電商服務是不可逆的趨勢，阿里巴巴國際站秉持培育商家的初衷，希望與台灣中小企業一同成長，因此提供各種線上與線下課程培訓，並持續傳達阿里巴巴國際站不只是建站平台，而是獲客來源及國際市場調研的平台，協助企業「讓世界更小、讓生意更大。」

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