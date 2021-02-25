恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺



▲拖板車與電動代步車發生車禍，婦人遭捲入車底，在送醫途中就失去生命跡象。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣地區連續多日發生死亡車禍，下午在湖口地區一名騎著電動代步車的廖姓婦人遭拖板車捲入車底，在送醫途中就失去呼吸心跳，到院後仍回天乏術，詳細車禍經過，已由警方接手調查。

這已經是新豐、湖口地區連續三日來的第三起死亡車禍，今日的這起車禍發生在湖口工業區，警、消初步調查，57歲郭男駕駛拖板車，從光復北路右轉工業三路時，疑似視差死角，與廖婦騎乘三輪電動代步車於光復北路直行時發生車禍。

▲消防人員抵達現場後發現廖婦的電動車卡在拖板車中間右輪，婦人捲入車底倒臥在地，消防人員使用破壞器材，協助廖婦脫困。



新竹縣消防局表示，下午3時許接獲報案，位於湖口鄉光復北路與工業三路交叉口發生車禍，消防局派遣2車5人前往救援。

消防人員抵達現場後發現廖婦的電動車卡在拖板車中間右輪，婦人捲入車底倒臥在地，消防人員使用破壞器材，協助廖婦脫困，廖婦雙腳骨折、骨盆移位，於送醫途中失去生命徵象，經送醫後仍宣告不治。詳細車禍經過及肇責仍由警方調查中。

本月23日在新豐地區發生低收單親四寶媽，機車三貼自撞，造成單親媽與5歲的老三送醫不治，24日還有一名28歲騎士，疑似趕著上班車速過快，與巷口出來的機車發生對撞後再彈飛，騎士飛噴在地還來不及爬起，就被直行的汽車爆頭輾過，送醫後也宣告不治。

▲▼婦人在送醫途中就失去呼吸心跳，到院後仍未救回。

▲婦人騎在拖板車旁，遭捲入車底。

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