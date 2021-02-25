　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺

▲疑視覺死角！婦騎電動代步車遭捲拖板車車底　送醫中就不治。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲拖板車與電動代步車發生車禍，婦人遭捲入車底，在送醫途中就失去生命跡象。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣地區連續多日發生死亡車禍，下午在湖口地區一名騎著電動代步車的廖姓婦人遭拖板車捲入車底，在送醫途中就失去呼吸心跳，到院後仍回天乏術，詳細車禍經過，已由警方接手調查。

這已經是新豐、湖口地區連續三日來的第三起死亡車禍，今日的這起車禍發生在湖口工業區，警、消初步調查，57歲郭男駕駛拖板車，從光復北路右轉工業三路時，疑似視差死角，與廖婦騎乘三輪電動代步車於光復北路直行時發生車禍。

▲疑視覺死角！婦騎電動代步車遭捲拖板車車底　送醫中就不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防人員抵達現場後發現廖婦的電動車卡在拖板車中間右輪，婦人捲入車底倒臥在地，消防人員使用破壞器材，協助廖婦脫困。

新竹縣消防局表示，下午3時許接獲報案，位於湖口鄉光復北路與工業三路交叉口發生車禍，消防局派遣2車5人前往救援。

消防人員抵達現場後發現廖婦的電動車卡在拖板車中間右輪，婦人捲入車底倒臥在地，消防人員使用破壞器材，協助廖婦脫困，廖婦雙腳骨折、骨盆移位，於送醫途中失去生命徵象，經送醫後仍宣告不治。詳細車禍經過及肇責仍由警方調查中。

本月23日在新豐地區發生低收單親四寶媽，機車三貼自撞，造成單親媽與5歲的老三送醫不治，24日還有一名28歲騎士，疑似趕著上班車速過快，與巷口出來的機車發生對撞後再彈飛，騎士飛噴在地還來不及爬起，就被直行的汽車爆頭輾過，送醫後也宣告不治。

▲疑視覺死角！婦騎電動代步車遭捲拖板車車底　送醫中就不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼婦人在送醫途中就失去呼吸心跳，到院後仍未救回。

▲疑視覺死角！婦騎電動代步車遭捲拖板車車底　送醫中就不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲婦人騎在拖板車旁，遭捲入車底。

►10包餅乾＋超可愛收納箱「華元派對綜合餅乾禮物箱」下午茶派對必備


►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向　秒遭輾爆頭慘亡

►探癌夫誤上國道遭撞死　19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報

►阿嬤載外孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家

►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別

ET快訊
趙小僑「寶寶停胎」心碎！　經紀人曝現況
快訊／趙小僑小孩沒保住！　劉亮佐心痛發聲：16週的寶寶胎停
台中超大廣告牌笑翻！老闆跪求「不要再報警」　吐飄濃煙真相
陸重機正妹過彎超車　刮到車尾摔車「頭撞護欄」爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被踢出LINE群！怒控「剝奪言論自由」求償20萬　勝負關鍵曝光

乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺

借千萬助藍文青創業「他與新歡生子」　夏光莉反挨告嘆不合理

獨／控知名法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告　本尊曝光了

立委伍麗華2樁腳行賄下場慘！2700元請7人吃飯判3年2月

狠殺錢莊大亨焚屍12小時　3冷血員工「哭窮」判賠360萬元

「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

快訊／屏監大門2男遭爆頭滿地血！8煞逞兇快閃　現場獨家畫面曝

「強力彈弓」3發擊碎基隆海科館玻璃！年輕男：想要試射鳥威力

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

被踢出LINE群！怒控「剝奪言論自由」求償20萬　勝負關鍵曝光

乙太幣吸17億！夫妻設最大「挖礦場」倒閉　「投資人亡」2人脫罪

恐怖車瘟3天4命！竹縣女騎士遭右轉拖板車輾車底亡：視線死角路殺

借千萬助藍文青創業「他與新歡生子」　夏光莉反挨告嘆不合理

獨／控知名法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告　本尊曝光了

立委伍麗華2樁腳行賄下場慘！2700元請7人吃飯判3年2月

狠殺錢莊大亨焚屍12小時　3冷血員工「哭窮」判賠360萬元

「長江玉幣」是假的！騙澳洲官員合照　偽島主回台吸金3.8億

快訊／屏監大門2男遭爆頭滿地血！8煞逞兇快閃　現場獨家畫面曝

「強力彈弓」3發擊碎基隆海科館玻璃！年輕男：想要試射鳥威力

汙染物北吹「北部26日紅爆」！空氣品質越晚越差　101霧霾中消失

「最美星二代」機場直拍吸粉　陳品如赴陸拍戲當女一

趙小僑「寶寶胎停」心碎　經紀人曝狀況：她很堅強

熱炒店「整鍋白飯被端走」！他隔天拿空鍋歸還　老闆回應了

白冰冰泡湯片瘋傳...本人笑瘋「不把我汙名化」拖陽帆下水

「搶錢情侶」泫雅、Dawn合體COACH甜蜜尬舞　僅穿內衣貼緊緊拍廣告好害羞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲：我們16週的寶寶胎停

7歲妹「歪頭學狗叫」！媽巴頭狂譙去吃X　醫心疼：那是一種病

福原愛回日本原因曝光！夫妻放閃文驟減…日媒驚爆「拒訪內幕」

好市多退貨！櫃台問一句話...他爆氣　網酸：你怎麼看醫生

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

即／男子跌水泥車慘死　家屬目睹

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

繩索一解開…男遭「採光罩金屬框」壓爆頭亡

即／北市工人安裝冷氣室外機！「從5F墜落路面」命危

新北衛生局女職員輕生　執行長被控性侵獲不起訴

國道擺尾3連撞！一家五口翻5圈哭叫

BMW拔大牌違停三重騎樓！　分隊長搬2法條打臉

安平3聞人1死1沉寂　網預測他將稱霸

決定一起走…新店情侶陳屍床上腐敗發臭

喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士遭輾爆頭慘亡

偶爾開心偶爾悲傷！控長官性侵不起訴關鍵曝

更多熱門

相關新聞

酒駕逆向撞賓士　早產兒父子雙亡

酒駕逆向撞賓士　早產兒父子雙亡

苗栗縣三灣鄉124乙線，24日下午2時許發生2輛轎車對撞事故，27歲許姓男子酒後駕車，載著19歲的根姓妻子及未滿1歲小兒子，因超車不慎和對向賓士相撞，造成一家3口僅許妻獨活。當時車內並無安全座椅，許妻抱著1歲兒坐在副駕駛座，慘遭夾成重傷，經醫院搶救後還是宣告不治。

苗栗27歲爸逆撞1歲子陪葬　車上留「阿比」

苗栗27歲爸逆撞1歲子陪葬　車上留「阿比」

低收單親媽遇死劫　獨留3幼子令人鼻酸

低收單親媽遇死劫　獨留3幼子令人鼻酸

台61線聯結車「後輪脫落」！2車遭砸中

台61線聯結車「後輪脫落」！2車遭砸中

喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士遭輾爆頭慘亡

喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士遭輾爆頭慘亡

關鍵字：

車禍

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面