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拜登將簽行政命令強化供應鏈　白宮：台灣是重要夥伴

文／中央社記者江今葉華盛頓24日專電

美國總統拜登今天將簽署行政命令，解決半導體晶片短缺問題。對於美方向台提出需求一事，白宮經濟官員表示，台灣是美國重要夥伴，雙方已進行建設性對話。

▲▼報導分析，拜登轉而支持伊衛拉選上WTO秘書長。（圖／達志影像）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像）

拜登（Joe Biden）今天將簽署一項行政命令，對半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品4大關鍵產品供應鏈展開為期100天的檢討，並將對6大部門展開檢討，並仿效國防部強化國防工業基礎所採取的程序。這項命令將聚焦在國防、公共衛生、通訊科技、交通、能源和糧食生產等領域。

白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）今天在例行記者會上說明這項行政命令內涵時，被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）日前致函經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。日本經濟新聞報導，美國將與同盟國、台灣等亞洲國家合作打造半導體、電池等重要零件供應鏈，免於繼續依賴中國供應。

為解決晶片短缺問題，拜登今天下午也和國會兩黨議員會面，討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情讓晶片供應短缺惡化的問題。拜登預計稍晚將正式簽署行政命令。

 
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