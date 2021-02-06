中美高層終於通話！陸官媒：布林肯說美國「一中政策」不變

▲中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視新聞》6日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6日應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。報導提到，布林肯在通話中表示，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。

根據報導，楊潔篪在通話中指出，中美關係發展給兩國人民帶來巨大利益，也促進了世界和平和繁榮，當前中美關係正處在關鍵時刻，中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性，「中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤，同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。」

楊潔篪提到，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和各自選擇的政治制度與發展道路，各自辦好自己國家的事，中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，中華民族實現偉大復興是任何人都阻擋不了的。

▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）



楊潔篪表示，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題，事關中國主權和領土完整。美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。涉港、涉疆、涉藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉，「任何污衊抹黑中國的圖謀都不可能得逞，中方將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。」

楊潔篪指出，世界各國應當維護的是以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，這是國際社會的共識，而不是少數國家所謂的以規則為基礎的國際秩序。

楊潔篪還強調，敦促美方為亞太地區和平穩定發揮建設性作用，重申中方對當前緬甸局勢的立場，強調國際社會應當為緬甸問題妥善解決營造良好外部環境。

關於布林肯的發言，報導內提到，布林肯表示，美中關係對兩國和世界都非常重要，美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，並將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。