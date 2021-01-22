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訪台抗中遭北京制裁　美前次卿柯拉克：視為榮譽

▲▼美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

▲美國國務院次卿柯拉克搭乘美國專機離台。（圖／外交部提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

選在美國政權交接之際，中國20日大動作制裁28位前總統川普任內官員，包括去年9月訪台的美前次卿柯拉克。柯拉克今天推文表示，他把制裁當成榮譽勳章，美國不應屈服於中國惡霸。

美國新任總統拜登（Joe Biden）20日宣誓就職，中國外交部同一時間宣布制裁川普任內「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的28位美國官員，包含前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國務次卿柯拉克（Keith Krach）、前衛生部長艾薩（Alex Azar）與美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）等。

多位被制裁官員都與台灣「有淵源」。蓬佩奧卸任前大動作解除美台長年交往限制；去年9月訪台的柯拉克，則是1979年以來訪台層級最高的現任國務院官員紀錄保持人，他任內也啟動與台灣的「經濟繁榮夥伴對話」，為雙邊經濟交流奠定基礎。

艾薩則在去年8月訪問台灣，是美台斷交以來訪台層級最高的美國內閣官員；克拉夫特任內多次公開發聲支持台灣國際參與，20日交接當天仍不忘推文，呼籲各國團結對抗中國排擠並孤立台灣的作為。

柯拉克今天推文表示，他把這些制裁當成榮譽勳章，美國不應該屈服於中國惡霸。他說：「當你起身對抗惡霸，他們會退縮，尤其當你有朋友在身邊。這就是為什麼我們成立『乾淨網路民主聯盟』，計畫十分成功。」

乾淨網路（Clean Network）是美國國務院去年啟動的倡議計畫，目的是邀請世界各國停止使用有資安疑慮的中國製造5G電信設備。台灣5家電信業者當時都被列為乾淨電信商。

共和黨籍參議院外交事務委員會主席里契（James Risch）今天也推文指出，中共制裁28名即將卸任國安官員的舉動，現在就在考驗拜登政府對中國持續更強硬、以競爭為主軸作法的決心。

里契說：「齊心同力，共和黨與民主黨人必須讓北京知道，我們不會因此不敢捍衛美國利益。」

 
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