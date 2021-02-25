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影／藍白合「挾柯P以驅韓流」？鍾佳濱分析江啟臣連任2關卡

新聞節目中心／綜合報導

台北市長柯文哲24日應邀出席國民黨舉辦的願景2030論壇「活不起的未來」，與國民黨主席江啟臣首度同台，讓「藍白合作」話題再度受到討論。對此，民進黨立委鍾佳濱在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，江啟臣爭取連任之路將遇上2個人，分別是前新北市長朱立倫及「韓粉」，因此江啟臣就需要引柯P進來，「挾柯P以驅韓流」。

▲▼鍾佳濱，徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

鍾佳濱指出，江啟臣要連任黨主席，最大的危機來自於「韓粉」太強了，而黨內的韓粉若有黨外的白色力量來稀釋掉，「他（江啟臣）就有機會」。鍾接著說，其實江啟臣連任之路會遇上兩個人，首先是韓粉，另一個就是朱立倫，因此先喊「不選總統」，藉此將朱立倫隔離。

對於「藍白合」掀起藍營內鬨，鍾佳濱表示，如今江啟臣面對的是黨主席連任選舉，黨內台北市議員面對的則是明年的市議員、市長地方選舉，而「藍白合」不會擴張，放在明年的選舉前，就會讓黨內、國民黨市議員人人自危，「所以今天問題出在哪裡、為什麼大家反應不一樣？就是接下來的選舉，你想的是哪一場！」

鍾佳濱接著說，江啟臣這招很清楚，他最大的威脅就是以他的份量沒辦法號令韓粉，更何況現在趙少康、韓粉遙相呼應，最安全的方法就是先用不搶大位隔離朱立倫，因為江、朱光譜接近；至於面對國民黨內深藍板塊，就用「藍白合」去稀釋深藍，找這群與韓粉完全不一樣的人，「所以我說很簡單，就是挾柯P以驅韓流！」

▲▼鍾佳濱，徐巧芯。（圖／翻攝雲端最前線）

談到江啟臣「密邀」柯文哲，國民黨台北市議員徐巧芯則說，真的應該跟身為智庫副董事長的連勝文溝通、講一下，並告訴他為什麼這時要找柯文哲來。她也透露，黨內很多人不知道論壇邀請柯文哲，包含黨高層、秘書長李乾龍，台北市黨部主委黃呂錦茹「她快氣死」，平時帶市議員監督柯，現在卻成為黨的活動受邀者。

徐巧芯也說，在黨內陸續表達意見後，黨中央有來溝通，並承諾論壇不會變成柯文哲的宣傳，大家態度就比較緩和。她接著說，自認2022選舉，藍、白兩黨之間至少在北市就是不會有合作，「我們只能祈禱是良性的競爭，因為他們一定會推出自己的候選人」，而國民黨也沒道理說為了要合作，就要民眾黨不要推北市副市長黃珊珊角逐市長，或是不要推市議員候選人，「這不好嘛！我自己都覺得這樣很沒氣度、很不妥」，人家想選是人家的自由，不應該去壓制別人。

《雲端最前線第983集完整節目FB》

《雲端最前線第983集完整節目Youtube》

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