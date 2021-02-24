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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲撕「藍白拖」標籤　春節後私下拜會「綠營院長級人物」

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲再度點燃「藍白合作」話題。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲，24日在國民黨舉辦的論壇上與國民黨主席江啟臣同台，再度讓「藍白合作」話題受到討論。

據了解， 柯文哲對於跟在野黨主席們互動或對談，抱持著開放的態度，跟江啟臣同台這件事，他也了解會在民眾黨內部引發爭執。

為了撕掉「藍白拖」標籤，柯文哲在今年農曆春節前後私下密會不少藍綠人士，除了國民黨前立法院長王金平之外，還包括了民進黨「院長級人物」，拜訪人數的比例是「綠大於藍」。

柯文哲答應和江啟臣同台　市府、黨部吵翻天

據指出，台北市政府大約在1個月前得知國民黨要舉辦論壇，而柯文哲允諾出席後，內部將此行程定調為「市政行程」，保密到家，但當消息曝光後，卻掀起民眾黨部內部反彈，質疑市府怎麼可以將如此敏感的行程定為「市政行程」？

就在國民黨「願景台灣2030」論壇舉辦的前一天（23日），市府、黨部和黨團進行三方視訊會議，會中三方吵成一片。到了23日晚上，更有消息傳出，黨部上週末才得知柯文哲要去此行程，黨團5名立委更是「見報才知道」。

▲台北市長柯文哲出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨舉辦論壇，柯文哲跟江啟臣同台。（圖／記者林敬旻攝）

對此，市府人士則連忙喊冤，此行程早就有通知民眾黨秘書長謝立功，而且「怎麼可能5名立委通通都不知道？」現在這些消息曝光，恐怕拉低「柯市長、柯主席」給民眾的形象，造成市府、民眾黨不合觀感。

撕掉「藍白拖」　柯文哲密會「綠營院長級人物」

以核心幕僚與團隊成員背景來看，目前在柯市府與民眾黨的主力，幾乎都與國民黨有所淵源，包括台北市副市長蔡炳坤、民眾黨秘書長謝立功，因此也有聲音認為當一個拉一個的狀況越來越多時，會不會讓外界產生「藍白合」的印象。

據了解，柯文哲確實也有意識到自己太靠近國民黨，透過內部民調也發現，民眾黨支持者多數還是偏綠，只要有議題與國民黨靠近，民調就開始浮動。

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）

對此，謝立功不諱言地說，如果民進黨要舉辦類似的論壇，民眾黨也會參加，畢竟他們還是有跟其他民進黨學者、專家有互動，只是「跟國民黨有一些互動時，就會被放大解釋。」

謝立功表示，以小黨來講，他們非常靈活，假設立委有法案需要連署，是不是就代表「綠白合作」？有些議題不會嚴肅到代表這是政黨之間合作，現在傳出來的都是坊間傳聞，選舉策略與合作一向是最高機密，怎可能在快2年前曝光，這完全不合理，且「要說我們是小綠也不為過！本來裡面很多都是屬性綠的，為什麼都只講藍呢？」

另外，市府人士也坦言，其實柯文哲有與民進黨互動，只是那些民進黨人士選擇「低調」，就算私下有拜會行程，往往也不會特別說出來。

▲民眾黨主席柯文哲出席新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲據透露，柯文哲在農曆春節前後拜會了不少藍綠政治人物。（圖／記者林敬旻攝）

228紀念會失焦　賴清德缺席變「馬柯同台」

對於近來引發獨派抨擊市府邀請前總統馬英九出席紀念活動一事，市府人士則表示，這是與台灣國家聯盟、台北市228協會合辦的紀念會，台灣國家聯盟邀請副總統賴清德出席，台北市228協會基於「前總統馬英九過去都有參加228追思活動」，所以邀請了馬英九。

市府人士強調，在得知會讓獨派人士覺得敏感的馬英九確定出席後，都有跟台灣國家聯盟提及此事，而且三方都互相知道邀請名單，連上台致詞順序都排好了。

另一位市府人士則坦言，消息提前曝光後引發獨派人士不滿，或許也造成台灣國家聯盟壓力，最後退出協辦，使原本受邀的賴清德也不去了，整場228紀念會原本可望是「馬賴柯」三人同台並接續致詞，向228受難者表達追思之意。

該名市府人士表示，現在只剩「馬柯」，加上最近不斷爆出「藍白合」話題，整個228紀念會失焦，染上政治色彩，打擊到市府，連整個活動流程都要更動，截至目前為止還尚未拍板。

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