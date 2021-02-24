江啟臣合體柯文哲！馬英九稱「正確方向」　連勝文：黨內要先有共識

▲國民黨數據中心暨新創中心揭牌儀式,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨舉辦「願景台灣2030」論壇，黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲出席，政壇熱議「藍白合」，但反對聲浪也不小。對此，前總統馬英九24日受訪表示，「這是正確的方向，但還是要經過黨員的認同才能成功」。

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。國民黨日前指出，此論壇有邀請各個在野黨的代表，包括時代力量，但最後僅民眾黨同意出席。

由於在野黨主席同台引起政壇注目，國民黨內部也有不滿聲音，北市議員甚至群起圍剿。對此，馬英九24日受訪時表示，「這是正確的方向，但還是要經過黨員的認同才能成功」。

馬英九強調，國民黨應該跟所有理念相同的政黨相互結合，這是正確的方向，但還是要經過黨員的認同才能成功，不過他也說，藍白合作的範圍要多大，有哪些前提與條件，現在無法評論。

前立法院長王金平受訪時則說，現在大家都體認到，國民黨如果不合作，就沒有將來。

國民黨智庫副董事長連勝文受訪時則指出，他個人感覺不重要，但國民黨與其他政黨合作是否有利，高層應用無私、謹慎的態度處理。

被問及江啟臣是否有致電說明邀請柯文哲的安排，連勝文說，國民黨要跟其他政黨合作，只要為黨好、為國家好，都願意支持，「但是我想我們還沒到那一步，很多重要評估跟重要分析，黨內溝通還沒進行狀況下，我覺得沒辦法下定論」。

▼台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）